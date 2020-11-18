شاهد .. غضب واسع بسبب فيديو الطفل المعنف سلطان

الرياض / سما

تصدر فيديو الطفل المعنف سلطان اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن تداوله النشطاء والمشاهير عقب تعرضه للضرب من والدته.

وأطلق المغردون على موقع تويتر هاشتاق (الطفل المعنف سلطان)، حيث نشروا من خلاله مقاطع فيديو وصور للطفل السعودي الصغير المصاب برضوض وجروج جراء ضربه من أمه.

وطالب المغردون بضرورة العمل على توفير الحماية للطفل سلطان وجميع الأطفال المعنفين من أهاليهم، مشددين على أهمية توعية الأهالي حول الطريقة المناسبة للتعامل مع الطفل.

#الطفل_المعنف_سلطان لاحظوا انها ضاربتة على راسة كثير شوهته من الضرب وغير النزيف اللي نزف من راسه شي مو طبيعي ابد ولا احد ممكن يسويه ب أي طفل فما بالكم ب أم تسىي كذا "لازم كلنا نحتوي هالطفل ونوقف معاه" وهذي الام لازم تنال جزاءها وعقابها لحد ماتموت هذي ماتستاهل انها تتنفس حتى ???????? pic.twitter.com/pkat8fqjZw — ♎︎ (@KD_5JU) November 18, 2020

وعلّق أحد النشطاء قائلا : "لاحظوا أنها ضاربته على رأسه كثيرًا (..) شوهته من الضرب وغير النزيف الذي نزف من رأسه شئ غير طبيعي أبد ولا احد ممكن يسويه في أي طفل".

وأضاف الناشط : "ما بالكم في أم تعمل كذا، لازم على والدته تحتويه وتوقف معاه وهذه الأم لازم تنال جزائها وعقابها حتى موتها"، متابعا : "هذه لا تستاهل حتى النفس".

هذه نتائج اثنين اتخذوا قرار الزواج واعتبروا الزواج شهوة ولا يعرفون معني مسئولية التربية .. هالطفل مفروض يكون بين اكثر اثنين حفاظاً عليه ولكن تبين العكس انه اكثر الناس إساءة له .حسبي الله على كل شخص يحط طفله اداة انتقام من الطرف الاخر لا تستحقون كلمة أب أو أم ????#الطفل_المعنف_سلطان pic.twitter.com/nZz0JJfhL9 — VLOGGERS ZONE | فلوقرز زون (@VloggersZone) November 19, 2020

وعقبت ناشطة : إذا كنتم متحْلفين ومعتوهىِن لا تجيبون أطفال تعيشيونهم أسوأ عيشه وتعىْونهم وماتكونون قد مسؤولية الإنجاب"، مطالبة بتوفير الحماية للأطفال المعنفين.

كما عقب آخر على فيديو الطفل المعنف سلطان، قائلا : "هذه نتائج اثنين اتخذوا قرار الزواج واعتبروه شهوة ولا يعرفون معنى مسؤولية التربية، يجب الحفاظ على أطفالنا".