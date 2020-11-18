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شاهد .. غضب واسع بسبب فيديو الطفل المعنف سلطان

الخميس 19 نوفمبر 2020 01:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. غضب واسع بسبب فيديو الطفل المعنف سلطان



الرياض / سما

تصدر فيديو الطفل المعنف سلطان اليوم الخميس 19 نوفمبر 2020، وسائل التواصل الاجتماعي في السعودية، بعد أن تداوله النشطاء والمشاهير عقب تعرضه للضرب من والدته.

وأطلق المغردون على موقع تويتر هاشتاق (الطفل المعنف سلطان)، حيث نشروا من خلاله مقاطع فيديو وصور للطفل السعودي الصغير المصاب برضوض وجروج جراء ضربه من أمه.

وطالب المغردون بضرورة العمل على توفير الحماية للطفل سلطان وجميع الأطفال المعنفين من أهاليهم، مشددين على أهمية توعية الأهالي حول الطريقة المناسبة للتعامل مع الطفل.

وعلّق أحد النشطاء قائلا : "لاحظوا أنها ضاربته على رأسه كثيرًا (..) شوهته من الضرب وغير النزيف الذي نزف من رأسه شئ غير طبيعي أبد ولا احد ممكن يسويه في أي طفل".

وأضاف الناشط : "ما بالكم في أم تعمل كذا، لازم على والدته تحتويه وتوقف معاه وهذه الأم لازم تنال جزائها وعقابها حتى موتها"، متابعا : "هذه لا تستاهل حتى النفس".

وعقبت ناشطة : إذا كنتم متحْلفين ومعتوهىِن لا تجيبون أطفال تعيشيونهم أسوأ عيشه وتعىْونهم وماتكونون قد مسؤولية الإنجاب"، مطالبة بتوفير الحماية للأطفال المعنفين.

كما عقب آخر على فيديو الطفل المعنف سلطان، قائلا : "هذه نتائج اثنين اتخذوا قرار الزواج واعتبروه شهوة ولا يعرفون معنى مسؤولية التربية، يجب الحفاظ على أطفالنا".

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