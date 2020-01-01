  1. الرئيسية
  2. الصحة

دراسة تؤكد أن البكاء جيد لصحتك

الخميس 19 نوفمبر 2020 12:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
دراسة تؤكد أن البكاء جيد لصحتك



وكالات / سما /

يعتقد البعض أن البكاء دليل على الضعف، إلا أن ذلك ليس الحقيقة بالفعل، حتى أن هذه الدراسة كشفت أنه قد يكون جيد لصحتك.

كشفت نتائج دراسة جديدة نشرت في المجلة العلمية (Emotion) أن البكاء من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على صحتك.

وأوضح الباحثون القائمون على الدراسة، أنه خلال التجربة، كلب من المشاركين مشاهدة مقاطع فيديو حزينة من ثم وضع أيديهم في ماء مثلج، ولاحظ الباحثون أن أولئك الذين بكوا خلال مشاهدة هذه المقاطع، كان تعامل جسمهم مع الماء المثلج أفضل مقارنة بغيرهم.

وأشار الباحثون أن المجموعة التي بكت، كان معدل التنفس لديها والتحمل خلال التجربة أكبر مقارنة بالاخرين.

وأفاد الباحثون أن البكاء يعمل كالية تساعد الجسم في عملية التأقلم والشفاء، وقد يعود السبب في ذلك إلى التغييرات النفسية التي تحدث خلال البكاء.

حيث يعتقد أن البكاء يساعد في تخليص الجسم من السموم، كما يعمل على التقليل من التوتر والأمور النفسية الصعبة.

وخلال التجربة، أكد الباحثون أن النساء أكثر عرضة للبكاء من الرجال، وبعد فحص مستويات الكورتيزول لدى المشاركين، وجدوا أن أولئك الذين بكوا، كان معدل التنفس ونبضات القلب طبيعية أكثر لديهم مقارنة بغيرهم.

وفي المخلص، أفاد الباحثون أن التأثير قد يختلف من شخص لاخر، إلا أنه بشكل عام قد يكون البكاء جيد للصحة النفسية والجسدية.

#الصحة #دراسة #البكاء

الأكثر قراءة اليوم

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

مرفق رابط التسجيل.. الإعلان عن وظائف حكومية شاغرة في قطاع غزة

سقط سقف بيته فتحول الى مليونيراً بين عشية وضحاها..فيديو

غانتس: استئناف التنسيق مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة

الأخبار الرئيسية

بايدن

مسؤولون فلسطينيون : تعديل مخصّصات الأسرى والشهداء وهكذا ستكون التعديلات ..

وزيرة الصحة : 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و912 حالة تعافٍ

الصحة بغزة: تسجيل حالتي وفاة و368 إصابة جديدة بفيروس كورونا و345 حالة تعافٍ

خبير أوبئة فلسطيني يحذّر : عواقب وخيمة تنتظر غزة

الصحة : ننتظر تحديد موعد من أجل إدخال أجهزة تنفس ومعدات طبية إلى قطاع غزة