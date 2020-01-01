أفضل 10 مصادر بروتينات يحتاجها الجسم

وكالات / سما /

يحتاج الجسم للحصول على البروتينات من مصادر متنوعة حتى يتمكن من بناء العضلات وتعزيز الجهاز المناعي وإمداد الخلايا بالطاقة المطلوبة.

ورغم تنوع مصادر الحصول على البروتين في العديد من المواد الغذائية، إلا أن بعضها يحتوي على نسب عالية من البروتين تجعلها مصدرا مثاليا للحصول عليه.

وأورد موقع "ويب ميد" الأمريكي 10 أنواع من الأغذية، قال إنها تمثل أفضل مصادر للبروتينات التي يحتاج إليها جسم الإنسان.

ولفت الموقع إلى أن أهمية تلك الأغذية في أنها تمنح الجسم البروتينات المطلوبة دون أن يكون مجبرا على تناول كميات كبيرة من الطعام الذي يمكن أن يقوده إلى زيادة الوزن على المدى البعيد.

وتشمل تلك الأطعمة الأسماك وشوربة الـ "سي فود" بما تشمله من مأكولات بحرية، إضافة إلى اللحم الأبيض للدجاج بعد إزالة الجلد.

وتشمل أيضا اللحم البقري الخالي من الدهون، واللبن والزبادي بشرط أن تحتوي على نسب منخفضة من الدهون، إضافة إلى الأجبان الخالية من الدهون.

ويحتل البيض المرتبة رقم 7 بين الأطعمة التي تمثل مصدرا مهما للبروتين الذي يساهم في بناء الجسم دون زيادة الوزن.

ومن الأطعمة التي تمثل مصدرا للبروتين أيضا شرائح اللحوم الحمراء الخالية من أي دهون، بينما تأتي الفاصوليا في المرتبة العاشرة بين أفضل 10 مصادر للبروتينات التي يحتاجها الجسم.