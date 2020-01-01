الجيش الاسرائيلي يكشف عن اسم "الوحدة السرية" التي استهدفها في سوريا

القدس المحتلة / سما /

نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، تغريدة قال فيها إن الوحدة الإيرانية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان موجهة من قبل فيلق القدس.

وكتب أدرعي في تغريدة على "تويتر" "جيش الدفاع يكشف أن الوحدة الإيرانية الإرهابية المسؤولة عن زرع العبوات الناسفة على الحدود السورية في هضبة الجولان، هي الوحدة 840 الموجهة من قبل فيلق القدس الإيراني".

وتابع أدرعي قوله إن "وحدة 840 في سوريا هي وحدة عملياتية تعمل سرا نسبيا، تأخذ على عاتقها تخطيط وإنشاء بنية تحتية إرهابية، خارج إيران، موجهة ضد أهداف غربية ومعارضة، والوحدة مسؤولة عن زرع العبوات التي اكتشفت يوم أمس وتم تحييدها، كما سبق ووجهت محاولة مشابهة أخرى في شهر أغسطس الماضي".

ونشر الجيش الإسرائيلي في وقت سابق صورا وفيديوهات، قال إنها لعبوات ناسفة قوية تم زرعها في منطقة جنوب هضبة الجولان عند الحدود السورية الإسرائيلية من قبل "سوريين بتوجيه إيراني".