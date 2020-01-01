تحميل تطبيق مياو توك MeowTalk للأندرويد والأيفون

واشنطن / سما

تنشر لكم وكالة سما الإخبارية، رابط تحميل تطبيق مياو توك "MEOWTALK" لهواتف الأندرويد من متجر جوجل بلاي الرسمي، والأيفون من خلال أب ستور؛ للتعرف حول كيفية التعامل مع القطط.

وذكرت مصادر تقنية أن "مياو توك" هو تطبيق جديد يترجم مواد القطط طوره أحد المهندسين السابقين في خدمة المساعد الصوتي لأمازون "أليكسا"، حيث يسجل الصوت ثم يحاول توضيح المعنى المقصود.

وحسب تقرير أورده موقع قناة "بي بي سي"، فإن هناك ثلاث عشرة عبارة في مفردات تطبيق "مياو توك"، من بينها دعني وشأني، أنا غاضب، أطعمني، إذ يعمل على ترجمة المواء فورًا بصوت بشري واضح.

تطبيق مياو تلك للاندرويد

وجاء في وصف التطبيق على جوجل بلاي : "MeowTalk، يستخدم التعلم الآلي ويترجم على الفور مواء قطتك إلى واحدة من تسع أهداف عامة للقطط. هذه المقاصد تمثل الحالة المزاجية للقطط وحالتها العقلية".

وأضاف : "لكن لكل قطة أيضًا نطقها الفريد ومفرداتها الخاصة بالميوز التي تتجاوز هذه المقاصد العامة التسع (..) يمكنك تدريب تطبيق MeowTalk على تعلم المفردات الفريدة لقطتك من مواء (محادثة القط)".

تطبيق مياو توك للآيفون

وأوضح أنه يمكن إخبار التطبيق بما يعنيه كل مواء عندما تصنعه قطتك، مبينا أنه "عندما تعطي التطبيق من 5 إلى 10 أمثلة على مواء معين لقطتك (على سبيل المثال "طعام" ، دعني أخرج) يمكن للتطبيق البدء في التعرف على المعنى.

وتابع مياو توك إنه "يتم تحديث التعرف على اللغة مرة واحدة يوميًا ، لذا قد يستغرق التطبيق ما يصل إلى 24 ساعة حتى يبدأ في التعرف على الكلمة الجديدة لحيوانك الأليف بعد تقديم معلومات التدريب المعروفة له".