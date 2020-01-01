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مصر.. زوجة الفنان الراحل فايق عزب ترفض حضور جنازته

الخميس 19 نوفمبر 2020 12:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. زوجة الفنان الراحل فايق عزب ترفض حضور جنازته



القاهرة / وكالات /

قالت السيدة نادية عزب، زوجة الفنان الراحل فايق عزب، إنها ستتغيب عن حضور جنازة الفقيد، بمدينة الإسماعيلية، خوفا من إصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت نادية عزب لـ"الوطن" أن الأطباء نصحوها بالبقاء في منزلها وعدم حضور الجنازة، لاسيما وأن زوجها رحل متأثرا بكورونا، لافتة إلى أن نجلها وباقي أفراد العائلة سيحضرون الجنازة.

وقالت إن الفقيد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مستشفى العجوزة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مشيرة إلى أن الأسرة ستتوجه إلى المستشفى، بشأن إنهاء تصريح الدفن، والبدء في مراسم الجنازة.

وذكرت أن الجثمان سيوارى الثرى في مقابر العائلة بالإسماعيلية، بعد ساعات، لافتة إلى عدم وجود مراسم عزاء، بناء على وصيته

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