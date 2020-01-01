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سلطة المياه تبحث آليات رفع وعي المواطن بأهمية قطاع المياه

الخميس 19 نوفمبر 2020 12:17 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

بحثت سلطة المياه مع المؤسسات الشريكة، آليات تعزيز ورفع وعي المواطن بأهمية قطاع المياه، حتى يكون شريكا في الحفاظ على المصادر المائية، وحماية مشاريع المياه والصرف الصحي، وذلك تنفيذا لاستراتيجيتها الهادفة لتعزيز التواصل مع المجتمع المحلي بجميع فئاته.

وشارك في الاجتماع الذي عقد بمدينة رام الله، اليوم الخميس، الشركة الاستشارية - مؤسسة مجتمعات عالمية، وممثلون عن البنك الدولي الداعم للمشروع الذي يشمل أربعة مسارات لمشاريع في الضفة وغزة، إضافة إلى مأسسة المشاركة المجتمعية في قطاع المياه، وإدماج الشباب في هذا القطاع.

واستعرضت مدير عام مؤسسة مجتمعات عالمية لانا أبو حجلة، مفاهيم ومستويات المشاركة المجتمعية، والمخرجات المتوقعة من المشروع، وآليات التخطيط والتنفيذ من خلال أنشطة موجهة تستهدف المجتمع المحلي، بالتوازي مع وضع السياسات، والأدلة الاسترشادية اللازمة، وبرامج رفع القدرات التي من شأنها مأسسة المشاركة المجتمعية في قطاع المياه والصرف الصحي.

وتطرقت للخطوات القائمة نحو استكمال الجهود والمبادرات السابقة التي قامت بها سلطة المياه لإشراك الشباب والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم في تطوير القطاع، وإعطائهم الفرصة الحقيقة للمشاركة الفاعلة في الحياة العملية والعملية والتنموية.

من جانبه، شدد رئيس سلطة المياه مازن غنيم على أهمية بناء المشاركة بالتواصل مع اللجان والهيئات المحلية القائمة التي تمثل مجتمعاتها المحلية، والعمل ضمن خطوات مدروسة للرقي في مستويات المشاركة المجتمعية، لبناء تجربة ناجحة تحقق رؤية سلطة المياه، وتكون نموذجا يمكن تعميمه مستقبلا.

وأكد الأهمية التي توليها سلطة المياه لقطاع الشباب، وضرورة تعزيز دور هذه الفئة الهامة من المجتمع، وتحويلهم إلى شريك أساسي في هذه العملية التطويرية للقطاع.

وفي نهاية الاجتماع تم التوافق على البدء بإعداد خطط العمل اللازمة وفقا للآليات والتوجهات التي تم طرحها خلال اللقاء، ليتم البدء بتنفيذها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمشاركة المجتمعية والعمل على إيصال الرسائل اللازمة للمجتمع المحلي.

#سلطة المياه #المياه

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