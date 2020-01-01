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الرجوب يبحث مع رئيس المنظمة الكشفية العربية تعزيز التعاون المشترك

الخميس 19 نوفمبر 2020 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب يبحث مع رئيس المنظمة الكشفية العربية تعزيز التعاون المشترك



رام الله / سما /

بحث رئيس جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية اللواء جبريل الرجوب،  مع أمين عام المنظمة الكشفية العربية عمرو حمدي، اليوم الخميس، آليات تعزيز التعاون وإمكانية الاستفادة من خبرة الكوادر العاملة في المنظمة.

واستعرض الرجوب خلال اللقاء سير العمل في جمعية الكشافة الفلسطينية، والخطط التي تعمل الجمعية على تنفيذها للنهوض بالحركة الكشفية في فلسطين وتوسيع رقعة انتشارها لتشمل كافة المناطق.

ووضع الرجوب مضيفه في صورة الأنشطة والفعاليات التي تنفذها الحركة الكشفية والدور الذي تلعبه في خدمة المجتمع الفلسطيني وخاصة خلال الاشهر القليلة الماضية والتي شهدت انتشارا كبيرا لفيروس كورونا في فلسطين. 

بدروه، أشاد حمدي بالجهود المبذولة من جمعية الكشافة الفلسطينية، وعلى رأسها اللواء الرجوب، للنهوض بالحركة الكشفية والإرشادية الفلسطينية، مشددا على ضرورة مواصلة العمل لضمان عودة الكشافة الفلسطينية إلى المكانة التي تليق باسم فلسطين عالميا. 

وأكد استعداد الاقليم لتقديم كافة الدعم والمساندة للجمعية في فلسطين سواء من خلال ارسال الخبراء أو استقبال الكوادر في الجمعية لاكتساب الخبرة ونقلها إلى فلسطين.

#جبريل الرجوب

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