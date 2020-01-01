أحد قادة الاحتجاجات الإسرائيلية يشبّه نتنياهو بهتلر

القدس المحتلة / سما /

وصف أحد قادة الاحتجاجات الإسرائيلية مؤخرًا، بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، في مقطع فيديو، بأنه مثل أدولف هتلر، ما أثار ردود فعل رافضة لذلك.

وكان أول من ندد بالفيديو المنشور، هو بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل.

وقال غانتس إنه يدين بشدة المقارنة الخسيسة التي جرت بين نتنياهو والطاغية القاتل هتلر.

وأضاف "لا مكان في المجتمع الإسرائيلي لمقارنات من هذا النوع تضر بذكرى المحرقة، حتى لو كانت هناك خلافات وخلافات جدية مع سياسة نتنياهو، فهذه ليست طريقة للتعبير عنها".