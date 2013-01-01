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إيفرتون يقدم عرضاً لشراء إيسكو من الريال

الخميس 19 نوفمبر 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إيفرتون يقدم عرضاً لشراء إيسكو من الريال



وكالات / سما /

ذكرت صحيفة “سبورت” الكتالونية بأن نادي إيفرتون الإنجليزي قدّم عرضاً لشراء إيسكو لاعب ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وارتبط اسم إيسكو بالرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد خلال الميركاتو الشتوي القادم، بعد أن فشل في الظهور بشكلٍ جيد مع المرينجي، بالرغم من حصوله على أكثر من فرصة مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان هذا الموسم وفي المواسم الماضية.

ولم ينجح إيسكو في حفر اسمه بتشكيلة ريال مدريد طيلة السنوات الماضية منذ انضمامه للريال صيف عام 2013، قادماً من ملقا الإسباني بمبلغ 30 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد قد عرض بالفعل إيسكو للبيع لمن يرغب في التعاقد معه، ويبدو بأن الدوري الإنجليزي سيكون محطته القادمة.

وأضافت الصحيفة أن إيفرتون يرغب في تكرار تجربة الكولومبي خاميس رودريجيز الذي تعاقد معه في الصيف الماضي من ريال مدريد، وبات الآن أحد أهم لاعبي التوفيز.

وأكملت “سبورت” أن إيفرتون عرض على ريال مدريد التعاقد مع إيسكو بمبلغ 18 مليون استرليني في انتظار رد المرينجي على هذا العرض.

#إيفرتون #ريال مدريد #إيسكو

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