باريس سان جيرمان يعثر على خليفة مبابي

وكالات / سما /

حدد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي, البديل المحتمل لمهاجمه كيليان مبابي المتوقع رحيله في غضون عامين.

مبابي مرتبط بعقد مع النادي الباريسي حتى صيف 2022، ما يعني إمكانية رحيله مجانا بعد عامين فقط، في ظل ارتباطه بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وكشفت صحيفة "أبولا" البرتغالية, عن استهداف سان جيرمان لجواو فيليكس مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، تحسبا لرحيل مهاجمه الفرنسي مستقبلا.

ويرى مسؤولو سان جيرمان أن فيليكس البالغ من العمر "19 عاما"، سيكون خير خلف لنظيره الفرنسي في صفوف الفريق.

ورغم ذلك، فقد يجد سان جيرمان منافسة شرسة من مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي وضع مهاجم "الروخي بلانكوس" ضمن أولوياته في سوق الانتقالات خلال السنوات القليلة المقبلة.

وكانت تقارير صحافية, قد أفادت برفض أتلتيكو التخلي عن فيليكس لمصلحة "الشياطين الحمر" الصيف الماضي مقابل 136 مليون جنيه إسترليني.

ويتضمن عقد فيليكس مع "الروخي بلانكوس" شرطا جزائيا تبلغ قيمته 350 مليون يورو، ما سيزيد صعوبة مهمة سان جيرمان ويونايتد حال أرادا التحرك للتعاقد معه.

يشار إلى أن فيليكس انضم إلى أتلتيكو العام الماضي، قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 113 مليون إسترليني.