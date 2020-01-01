ميسي: تعبت من كوني السبب في كل مشاكل برشلونة (فيديو)

وكالات / سما /

انفجر كابتن برشلونة ليونيل ميسي ، غاضباً في مطار إل برات بمدينة برشلونة فور وصوله على متن طائرته .

وحط ميسي الرحال في برشلونة للاستعداد للانخراط في مباريات الفريق الكتالوني في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري ابطال أوروبا بالفترة المقبلة، بعد الفراغ من خوض المواجهات الدولية خلال فترة التوقف الحالية.

وتلقى ليو سؤالاً من أحد المراسلين الصحفيين في المطار عند وصوله بخصوص تعليقه على تصريحات عم زميله أنطوان جريزمان بشأن التأثير السلبي لليو على موكله السابق في الكامب نو.

ورد ميسي غاضباً” في الحقيقة أنا تعبت قليلاً من كوني المشكلة لكل شيء يحدث في النادي”، وأضاف ليو حسبما نشرت يومية آس الإسبانية “أنا بخير”.

واستغرقت رحلة طيران ميسي 15 ساعة وفي نهاية المطاف وجد نفسه عند مصلحة الضرائب لدفع بعض الأموال، وهو ما وصفه ميسي بكلمة واحدة قبل دخول “التاكسي” حيث قال ليو (إنه جنون).

ويستعد ميسي للمشاركة مع برشلونة في مباراة أتلتيكو مدريد مساء السبت المقبل في قمة مباريات الأسبوع بالدوري الإسباني.