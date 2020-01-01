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سبب وفاة الفنان فايق عزب .. ما هي ديانته ؟

الخميس 19 نوفمبر 2020 10:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سبب وفاة الفنان فايق عزب .. ما هي ديانته ؟



القاهرة / سما

أعلنت مصادر رسمية مصرية، يوم الخميس 19 نوفمبر 2020، عن وفاة الفنان فايق عزب الممثل المصري المشهور، عن عمر ناهز 77 عاما بعد معاناة صعبة مع المرض في الأشهر الماضية.

وأكدت المصادر في تصريح صحفي أن سبب وفاة الفنان فايق عزب جاء نتيجة معاناة مع مرض نادر يسمى مارسا، موضحة أنه كان يتلقى العلاج في كبرى مستشفيات العاصمة القاهرة مؤخرا.

وخضع فايق عزب لعملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي؛ عقب سقوطه على رقبته، ما أدى إلى إصابته بشلل في يده ورجله، قبل أن يصاب داخل المستشفى بالتهاب بكتيري في الصدر تدعى (بكتيريا مارسا).

وكان الممثل فايق عزب قد نُقل إلى قسم العناية المكثفة؛ نتيجة اشتداد أعراض مرض مارسا عليه، حيث خضع للرعاية والمتابعة الطبية المركزة الفترة المنصرمة؛ قبل أن يفارق الحياة اليوم متأثرا بمرضه.

ما هو مرض مارسا:

وذكرت مصادر طبية أن مرض مارسا هو عدوى على سطح الجلد يؤدي إلى آلام شديدة واحمرار وتورم مليئة بالصديد يصاحبة ارتفاع في حرارة جسم الإنسان، فيما لا يوجد له علاج سوى الجراحة.

وحال لم يتم علاج مرض مارسا فإنه يسبب مشاكل في الرئة والقلب؛ بسبب تراكم الصديد في الجسم، كما أن يؤدي إلى مشاكل بمجرى الرئة والدم وضعف عضلة القلب والمفاصل والعظام والوفاة.

ديانة الفنان فايق عزب:

وحسب المصادر ذاتها، فإن الممثل عزب مسلم الديانة إذ أنه من مواليد محافظة الإسماعيلية بتاريخ الحادي والعشرين من شهر سبتمبر 1943، وبدأ مسيرته الفنية في مرحلة مبكرة بعد حصوله على جائزة أفضل ممثل في جامعة القاهرة.

وأشارت المصادر إلى أنه سيتم دفن فايق عزب في مقابر عائلته بالإسماعيلية ظهرًا، فيما لم يتم الإعلان حول تفاصيل الجنازة وبيت العزاء حتى اللحظة؛ في ظل إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المنتشر في معظم مناطق الجمهورية.

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