استطلاع: أغلبية الإسرائيليين غير متحمسين لتلقي لقاح كورونا في المرحلة الاولى

القدس المحتلة / سما /

أظهر استطلاع للرأي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، أن معظم الجمهور في إسرائيل غير متحمس لتلقي لقاح "فايزر" و"موديرنا" المضاد لفيروس كورونا.



ووفقًا للمعهد، فإن 52% غير مستعدين لتلقي اللقاح في المرحلة الأولى، فيما أكد 21% أنهم سيتلقونه وقال 19% إنهم يعتقدون أنهم سيتلقون اللقاح.



وتبين أن التخوف من اللقاح بين النساء أكبر منه لدى الرجال. وقالت 33% من النساء إنهن متأكدات، أو يعتقدن أنهن ستوافقن على تلقي اللقاح، مقابل 47% من الرجال. والفارق بين النساء والرجال في هذه الحالة في المجتمع العربي أوسع، إذا وافق 52.5% من الرجال و28% من النساء على تلقي التطعيم، بينما وافق 46% من الرجال و34% من النساء بين اليهود على تلقي التطعيم.



وأبدى المستطلعون الأكبر سنًا انفتاحًا أكبر لتلقي اللقاح، حيث وافق 45% من أبناء 55 عامًا فما فوق على تلقي اللقاح، ووافق على ذلك 44% من الفئة العمرية 35 – 54 عامًا، بينما وافق على تلقي اللقاح 31% فقط من الشبان في سن 18 – 34 عامًا.



وعبر 71% من المواطنين العرب عن تخوفهم من الإصابة بفيروس كورونا، وتنخفض هذه النسبة إلى 68% لدى اليهود، وفيما المجتمع الحريدي الأقل تخوفًا من الإصابة رغم الانتشار الأوسع للفيروس فيه.

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