رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، الحياة الجديدة، الأيام) الصادرة صباح اليوم الخميس، في عناوينها بيان الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن الدولي، الذي أكدت فيه أن المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي.

كما أبرزت الصحف الثلاث تسجيل 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بفيروس كورونا و1159 حالة تعاف في فلسطين، إضافة إلى زيارة وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو إلى مستوطنة "بساغوت"، المقامة على أراضي جبل الطويل في مدينة البيرة.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يتلقى برقيات تهنئة بمناسبة اعلان الاستقلال ويهنئ العاهل المغربي بعيد الاستقلال وسلطان عمان بالعيد الوطني

- دول الاتحاد الأوروبي في مجلس الأمن: نشعر بالقلق إزاء التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم

- الاحتلال يقمع تظاهرة جماهيرية في البيرة تنديدا بزيارة بومبيو إلى مستوطنة "بساغوت"

- 40 عضو كونغرس يدينون سياسات التهجير وهدم المنازل الفلسطينية

- 9 وفيات و1251 اصابة جديدة بفيروس كورونا و1159 حالة تعاف

- موسكو: المخططات الاستيطانية في القدس الشرقية عقبة أمام السلام وتتناقض مع القانون الدولي

* "القدس":

- نتنياهو يطلب من إدارة ترامب السماح ببناء 10 آلاف وحدة استيطانية في مطار القدس

- وفد أميركي يزور بؤرة استيطانية في حي وادي حلوة

- 9 وفيات و1251 إصابة جديدة بكورونا و1159 حالة تعاف

- جيش الاحتلال ينفذ سلسلة من الاقتحامات والاعتداءات والاعتقالات في أنحاء الضفة الغربية

- زيارة بومبيو إلى "بساغوت".. شرعنة للاستيطان في الأنفاس الأخيرة لإدارة ترامب

- دول الاتحاد الاوروبي تؤكد لمجلس الأمن عدم اعترافها بأي تغيير على حدود ما قبل عام 67 وملادينوف يدعو لوقف عمليات الهدم في الخان الأحمر والقدس

* "الأيام":

- الدول الأوروبية الأعضاء بمجلس الأمن: المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي

- إصابات خلال تظاهرات ومواجهات في البيرة استنكارا لزيارة بومبيو مستوطنة على أراضيها

- حملة دهم واقتحام في محافظات عدة إغلاق طرق زراعية ووقف بناء منازل

- مستوطنون ينصبون شمعدانا فوق "الإبراهيمي" وآخرون ينفذون اقتحاما جديدا للأقصى

- قرار بإعادة السفيرين إلى الامارات والبحرين

- الوباء: وفاة تسعة مواطنين اصيبوا بالفيروس وحصيلة الاصابات اليومية ترتفع إلى 1251

- نتنياهو يدفع مخططات بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في "عطاروت"