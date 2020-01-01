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خبير أوبئة فلسطيني يحذّر : عواقب وخيمة تنتظر غزة

الخميس 19 نوفمبر 2020 10:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
خبير أوبئة فلسطيني يحذّر : عواقب وخيمة تنتظر غزة



غزة / سما /

قال أخصائي الأحياء الدقيقة واستشاري اللجنة الصحية لمواجهة فيرس كورونا الدكتور عبد الرؤوف المناعمة، إن عواقب وخيمة تلوح بالأفق في قطاع غزة جراء الزيادة المطردة في أعداد الإصابات بفيروس كوفيد 19.

وأضاف المناعمة في تصريح صحفي الخميس: "أن القطاع الصحي في غزة يعاني بشدة جراء سنوات طويلة من الحصار والزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات قد تصل بنا إلى عدم قدرة المرافق الصحية في القطاع على استقبال الحالات الخطرة".

وأكد أن تجنب وقوع كارثة صحية في قطاع غزة، يعني إحداث التغيير على صعيد الالتزام بإجراءات الوقاية وتجنب التجمعات.

وأشار المناعمة، إلى أن الإلتزام بإجراءات السلامة ليس خياراً بل ضرورة حتمية لحماية النفس، ولعدم التسبب بنقل العدوى للآخرين وبالتالي التسبب في فقدانهم.

وبين أن طبيعة انتشار الفيروس تتطلب مد يد العون من كافة المؤسسات الأهلية والدولية في ظل زيادة انتشاره.

وأشاد المناعمة بالإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة على صعيد زيادة أعداد الأسرة بمراكز العناية المكثفة، وما سبقها من إجراءات احترازية أخرت وصول الفيروس.

وأوضح أن كل خطط مكافحة كوفيد 19 على مستوى العالم تعتمد على مدى التزام المواطنين بالإجراءات الصحية في بلدانهم، وعدم الالتزام بالتعليمات الصحية يعني ضياع كل الجهود المبذولة في مكافحة انتشار الفيروس.

ولفت المناعمة، إلى أن الحديث عن انتاج لقاحات للفيروس في عدد من دول العالم لا يزال في طور التجريب، وفرص وصول اللقاحات إلى قطاع غزة غير متوافرة في الوقت الراهن.

#خبير أوبئة #غزة #فيروس كورونا #عبد الرؤوف المناعمة

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