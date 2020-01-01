  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

توقف الاتصالات بين الليكود وازرق ابيض بشأن الميزانية و دائرة الخلاف تتسع أكثر

الخميس 19 نوفمبر 2020 09:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
توقف الاتصالات بين الليكود وازرق ابيض بشأن الميزانية و دائرة الخلاف تتسع أكثر



القدس المحتلة / سما /

قالت قناة كان العبرية ان دائرة الخلاف تتسع  أكثر وأكثر بين الليكود وأزرق أبيض حول كل ما يتعلق بالأزمة بشان الميزانية  .

و في هذه المرحلة لا توجد مفاوضات بين الطرفين ولا حتى محاولة لغرض تجديد الاتصالات. وتضيف القناة ان خطي الاتصال اللذين كانا فاعلين في الماضي بين وزير القضاء نيسينكورن ورئيس الكنيست ياريف ليفين والوزراء إلكين وتروبر غير فاعلين في كل ما يتعلق بموضوع الميزانية ، وكذلك المحور الرئيسي لنتنياهو وغانتس.

ويقول التقرير إلاسرائيلي" منذ عدة أسابيع حتى الآن لم تكن هناك أي محاولة للتوصل إلى حل للأزمة ، وحاليا كلا الجانبين ينقلان لبعضهما البعض أنهما توصلا إلى قبول قرار الذهاب إلى صناديق الاقتراع. هناك شيء واحد لم يعد محل خلاف - في الجدول الزمني المتبقي حتى حل الكنيست ، في 23 ديسمبر ، انه لا توجد حتى إمكانية فنية للموافقة على ميزانية 2021."

وانتقد الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب ازرق وابيض الطريقة التي يدير بها رئيس الحزب بيني غانتس أزمة الميزانية وقالوا إنه بصدد اجراء تسوية مع نتنياهو والليكود.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو أن فرص غانتس في منصب رئيس الوزراء معدومة.

والتقى غانتس يوم الاثنين باعضاء الحزب وبحثوا الاستعدادات للانتخابات ، وقال: "القرار بشأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع سيظل حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل ، ولن ننتظر حتى الدقيقة 90". في وقت سابق من هذا الشهر ، قال وزير الخارجية غابي أشكنازي إنه سيتم اتخاذ قرار في غضون أسبوع بشأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع ، لكن هذا ، كما ذكر ، لم يتخذ بعد.

#الليكود #غانتس #حزب ازرق ابيض #نتنياهو #اختلافات

الأكثر قراءة اليوم

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

مرفق رابط التسجيل.. الإعلان عن وظائف حكومية شاغرة في قطاع غزة

غانتس: استئناف التنسيق مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة

سقط سقف بيته فتحول الى مليونيراً بين عشية وضحاها..فيديو

الأخبار الرئيسية

خبير أوبئة فلسطيني يحذّر : عواقب وخيمة تنتظر غزة

الصحة : ننتظر تحديد موعد من أجل إدخال أجهزة تنفس ومعدات طبية إلى قطاع غزة

نتنياهو يسابق الزمن لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب

رر

قيادي فتحاوي: من يتحدث في غزة عن التمييز الجغرافي "إما جاهل أو جاسوس"..!

اجهزة

موقع عبري: شروط إسرائيلية مقابل إدخال أجهزة تنفس ومعدات طبية إلى قطاع غزة.. تعرف عليها