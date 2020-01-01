توقف الاتصالات بين الليكود وازرق ابيض بشأن الميزانية و دائرة الخلاف تتسع أكثر

القدس المحتلة / سما /

قالت قناة كان العبرية ان دائرة الخلاف تتسع أكثر وأكثر بين الليكود وأزرق أبيض حول كل ما يتعلق بالأزمة بشان الميزانية .

و في هذه المرحلة لا توجد مفاوضات بين الطرفين ولا حتى محاولة لغرض تجديد الاتصالات. وتضيف القناة ان خطي الاتصال اللذين كانا فاعلين في الماضي بين وزير القضاء نيسينكورن ورئيس الكنيست ياريف ليفين والوزراء إلكين وتروبر غير فاعلين في كل ما يتعلق بموضوع الميزانية ، وكذلك المحور الرئيسي لنتنياهو وغانتس.

ويقول التقرير إلاسرائيلي" منذ عدة أسابيع حتى الآن لم تكن هناك أي محاولة للتوصل إلى حل للأزمة ، وحاليا كلا الجانبين ينقلان لبعضهما البعض أنهما توصلا إلى قبول قرار الذهاب إلى صناديق الاقتراع. هناك شيء واحد لم يعد محل خلاف - في الجدول الزمني المتبقي حتى حل الكنيست ، في 23 ديسمبر ، انه لا توجد حتى إمكانية فنية للموافقة على ميزانية 2021."

وانتقد الوزراء وأعضاء الكنيست من حزب ازرق وابيض الطريقة التي يدير بها رئيس الحزب بيني غانتس أزمة الميزانية وقالوا إنه بصدد اجراء تسوية مع نتنياهو والليكود.

وقالت مصادر مقربة من نتنياهو أن فرص غانتس في منصب رئيس الوزراء معدومة.

والتقى غانتس يوم الاثنين باعضاء الحزب وبحثوا الاستعدادات للانتخابات ، وقال: "القرار بشأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع سيظل حتى الأسبوع الأول من الشهر المقبل ، ولن ننتظر حتى الدقيقة 90". في وقت سابق من هذا الشهر ، قال وزير الخارجية غابي أشكنازي إنه سيتم اتخاذ قرار في غضون أسبوع بشأن الذهاب إلى صناديق الاقتراع ، لكن هذا ، كما ذكر ، لم يتخذ بعد.