  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

نتنياهو يسابق الزمن لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب

الخميس 19 نوفمبر 2020 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يسابق الزمن لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية قبل انتهاء ولاية دونالد ترامب



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل الإعلام العبرية، أن رئيس الوزراء نتنياهو، يعمل على توسيع وتسريع البناء الاستيطاني في مستوطنة "عطروت" بالقدس، الواقعة خارج حدود الخط الأخضر.   وذكرت القناة السابعة العبرية، صباح اليوم الخميس، أن نتنياهو تحدث مع ترامب، بشأن تعزيز البناء الاستيطاني في مستوطنة "عطروت" الواقعة خارج حدود الخطر الأخضر بالقدس.   وبحسب القناة العبرية، يسعى نتنياهو للحصول على موافقة فورية من إدارة الرئيس ترامب، لتجديد البناء الاستيطاني في عطروت، قبل دخول الرئيس الأمريكي الجديد بايدن، للبيت الأبيض.   وقالت القناة السابعة، إن نتنياهو سيطلب من إدارة ترامب، السماح للحكومة الإسرائيلية، ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنة عطروت قضاء القدس.   يشار إلى أن حكومة نتنياهو تسعى إلى فرض وقائع استيطانية على الأرض، قبل تولي الرئيس الأميركي الجديد جون بايدن، منصبه بشكل رسمي.

على صعيد متصل كشف تقرير إخباري إسرائيلي أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى إلى دفع أعمال البناء في حي عطروت شمال القدس قدما قبل انتهاء ولاية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي أن نتنياهو أعرب خلال محادثات مغلقة عن رغبته في الحصول على موافقة فورية من الولايات المتحدة على هذه الخطوة، وأنه سيطلب من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو خلال اجتماعهما في القدس صباح اليوم الدفع لبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية الجديدة في هذا الحي.

ورفض مكتب رئاسة الوزراء التعقيب على هذا النبأ.

ووفق خطة كانت بلدية القدس قد طرحتها في شباط/فبراير من العام الحالي ستقام تسعة آلاف وحدة سكنية جديدة في الحي، وأن الحكومة قد رصدت ملايين الشواكل لهذا الهدف.

#نتنياهو #القدس #استيطان #بومبيو

الأكثر قراءة اليوم

وقت صلاة الاستسقاء في الرياض وجميع مناطق السعودية

شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

مرفق رابط التسجيل.. الإعلان عن وظائف حكومية شاغرة في قطاع غزة

غانتس: استئناف التنسيق مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة

سقط سقف بيته فتحول الى مليونيراً بين عشية وضحاها..فيديو

الأخبار الرئيسية

خبير أوبئة فلسطيني يحذّر : عواقب وخيمة تنتظر غزة

الصحة : ننتظر تحديد موعد من أجل إدخال أجهزة تنفس ومعدات طبية إلى قطاع غزة

رر

قيادي فتحاوي: من يتحدث في غزة عن التمييز الجغرافي "إما جاهل أو جاسوس"..!

اجهزة

موقع عبري: شروط إسرائيلية مقابل إدخال أجهزة تنفس ومعدات طبية إلى قطاع غزة.. تعرف عليها

الرئيس

إعلام إسرائيلي: هكذا يصبح "التنسيق الأمني" الأداة "اليتيمة" بيد القيادة الفلسطينية