الصحة الإسرائيلية: 780 إصابة جديدة بكورونا والمئات في حالة الخطر

القدس المحتلة / سما /

سجلت 780 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في اسرائيل، أمس الأربعاء، فيما لوحظ الارتفاع المتواصل بالحالات النشطة وكذلك بالإصابات الخطيرة، في الوقت الذي تتوسع دائرة فحوصات اكتشاف كورونا، بحسب ما أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس.

ويرقد في أقسام كورونا في مستشفيات اسرائيل، المئات، بينهم 304 في حالة خطيرة، بينما تم ربط 138 مصابا بأجهزة التنفس الاصطناعي، في مؤشر للارتفاع بالحالات الخطيرة.

وتظهر البيانات ارتفاع في الوفيات ليبلغ عددها 2739 حالة وفاة، وكذلك بالحالات النشطة 8381، ليبلغ إجمالي الإصابات التي سجلت منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في البلاد في آذار/مارس الماضي، إلى 326628 إصابة.

ومع بدء التسهيلات وفتح الأسواق والمحالات التجارية، وسعت وزارة الصحة بالتعاون مع صناديق المرضى من فحوصات اكتشاف كورونا، عبر محطات الفحص المتنقلة المنتشرة في مناطق مختلفة بالبلاد دون الحاجة إلى تحويله من الطبيب، حيث تم، أمس الأربعاء إجراء 46385 فحصا، أظهرت النتائج أن 1.7% منها كانت موجبة.

وتأتي هذه المعطيات والمؤشر بارتفاع الحالات النشطة مع بدء التسهيلات وفتح الأسواق والمجمعات التجارية المفتوحة، وقرار استئناف التعليم الوجاهي بالمرحلة الابتدائية بكافة الصفوف الذي سيدخل حيز التنفيذ الثلاثاء المقبل.

وصادق المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، مساء الأربعاء، على زيادة عدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في حوانيت الشوارع والمراكز التجارية حتى 10 أشخاص كحد أقصى.

وصادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء التابعة للكنيست، على قرار يقضي بفتح حدائق الحيوان والسفاري، بالإضافة إلى السماح بعودة أنشطة المطاعم والمواقع السياحية والتجارة في "الجزر السياحية" التي تشمل إيلات والبحر الميت.

كما صادقت اللجنة الوزارة للإعلان عن المناطق المقيدة، الأربعاء، إغلاقا على مدينة عرابة البطوف في الجليل، واعتبرتها مدينة حمراء، فيما قررت اللجنة إزالة بلدة إكسال من القائمة الحمراء، بناء على مخطط الشارة الضوئية.

وتأتي هذه التطورات والمستجدات بالتسهيلات في إطار الخروج المتدرج من الإغلاق، وذلك مع استمرار العمل بالمرحلة الثالثة من خطة الخروج من الإغلاق، بافتتاح مراكز التسوق المفتوحة والعودة إلى المدارس لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بالصفين الخامس والسادس، وأيضا طلاب الحادي عشر والثاني عشر بالمرحلة الثانوية ممن سيتقدمون إلى امتحانات البجروت.