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أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم

الخميس 19 نوفمبر 2020 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والدجاج في أسواق غزة اليوم



غزة / سما /

جاءت أسعار الخضروات والدجاج في أسواق قطاع غزة، اليوم الخميس الموافق 19 نوفمبر 2020، على النحو التالي:

 

بندورة: 1ك = 2.5 شيكل

خيار: 1ك = 2 شيكل

خيار بلدي: 1ك = 3 شيكل

باذنجان: 1ك = 1 شيكل

بصل: 1 ك = 2.5 شيكل

بطاطا: 5 ك = 10 شيكل

ليمون: 1ك = 2.5 شيكل

بامية بلدية: 1ك = 7 – 8 شيكل

ملوخية: 1ك = 3 شيكل

لوبيا: 1ك = 5 شيكل

فلفل: 1ك = 4 شيكل

فلفل رومي: 1ك = 3 شيكل

افوكادو: 1ك = 6 شيكل

جزر: 1ك = 2 شيكل

أسعار الفواكه 

الموز: 1ك = 3 شيكل

تفاح: 1ك = 3 شيكل

تفاح أمريكي: 1ك = 7 شيكل

مانجا هندية: 1ك = 5 شيكل

أجاص: 1ك = 3  شيكل

أسعار الدواجن واللحوم 

بيض: 10

دجاج: 11

لحمة: 36

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