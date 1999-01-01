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الهند.. اغتصاب طفلة ونزع كبدها لاستخدامه في "السحر الأسود"

الخميس 19 نوفمبر 2020 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الهند.. اغتصاب طفلة ونزع كبدها لاستخدامه في "السحر الأسود"



وكالات

أعلنت الشرطة الهندية العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، بعد أن تعرضت "لاغتصاب جماعي ونزع كبدها لاستخدامه في السحر الأسود"، في ولاية أوتار براديش شمال البلاد.

وقال مفتش الشرطة في منطقة كانبور ناجار الريفية بريجيش سريفاستافا، في بيان: "عثرنا على اثنين من المشتبه بهم من الذين كانوا يعيشون في قرية الضحية، ونعتقد أنهما متورطان في الحادث، لذلك قمنا باعتقالهما".

وأضاف سريفاستافا: أن "المشتبه بهما اعترفا بالجريمة عند استجوابهما، وأفاد أحدهما بأن عمه قد دفع لهم لارتكاب الجريمة. وكانا ثملين قبل ارتكاب الجريمة وحاولا اغتصابها ثم قطعوها وأخذوا كبدها ليعطوه للعم".

وتعتقد الشرطة أن استئصال كبدها مرتبط بـ"طقوس خرافية" قام بها عم أحد المتهمين، الذي لم يتمكن من إنجاب طفل من زوجته.

وذكر مفتش الشرطة أن "أحد المتهمين قال إن العم لم يكن قادرا على إنجاب طفل منذ أن تزوج في عام 1999. لذلك اتبعا توجيهات عمه وأخذ بعض المال، ارتكبا هذه الجريمة"، مشيرا إلى أن "الشرطة ألقت القبض على العم وزوجته، اللذين كانا على علم بالجريمة، وما زالا يخضعان للاستجواب".

المصدر: "CNN"

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