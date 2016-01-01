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ترامب يدفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين

الخميس 19 نوفمبر 2020 08:21 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يدفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز الأصوات في مقاطعتين



وكالات

دفع الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الأربعاء، 3 ملايين دولار ضمن إجراءات تقدمه بطلب لإعادة فرز أصوات الناخبين في مقاطعتين مواليتين للديمقراطيين بولاية ويسكونسن.

ومن المنتظر أن تبدأ إجراءات إعادة الفرز اليوم الخميس في مقاطعتي ميلووكي وداين، على أن تنتهي في الأول من ديسمبر المقبل، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتيد برس". 

ويتطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية تحمل حملة المرشح مقدم الطلب تكاليف عملية إعادة الفرز.

وحسب النتائج المعلنة، فإن المرشح الديمقراطي جو بايدن حصل في المقاطعتين على أكثر من 577 ألف صوت مقابل 213 ألف لترامب، في حين فاز بايدن على مستوى الولاية بفارق أكثر من 20 ألف صوت.

ويمكن لترامب أن يطلب إعادة فرز الأصوات في الولاية كلها، لكن حملته ستضطر إلى تحمل التكلفة المقدرة بـ7,9 ملايين دولار.

وتتهم حملة ترامب مسؤولي اللجان الانتخابية بإضافة معلومات مفقودة بشكل غير قانوني بشأن بطاقات الاقتراع الغيابي التي تم إرسالها عبر البريد.

وقال السلطات الانتخابية في مقاطعتي ميلووكي ودين إنها ستبث عملية إعادة فرز الأصوات على الهواء مباشرة، مع توفير فرصة للمراقبين بحضورها شخصيا.

وكان ترامب قد فاز بمقاعد الولاية في انتخابات 2016، بفارق 23 ألف صوت، ورفض وقتها طلبا بإعادة فرز الأصوات تقدمت به جيل ستاين، مرشحة حزب الخضر، قائلا: "الشعب قال كلمته وانتهت الانتخابات. يجب أن نقبل هذه النتيجة وننظر إلى المستقبل".

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