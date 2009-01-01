كتاب "أرض الميعاد" الأكثر مبيعا لمذكرات رئاسية في التاريخ الحديث

نيويورك/سما/

كتاب أوباما الجديد يحمل عنوان "أرض الميعاد" وهو عبارة عن مذكرات بقلم الرئيس الرابع والأربعون للولايات المتحدة الأمريكية، وقد كتبها أوباما بعد فترة توليه رئاسة الولايات المتحدة من 2009 إلى 2017. وقد بيعت ما يقرب 890 ألف نسخة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خلال 24 ساعة حسبما ذكرت وكالة أسوشتيد برس، مما يضعها على المسار الصحيح لتكون أكثر المذكرات مبيعا في التاريخ الحديث.

وقد أكد باراك أوباما، الرئيس الأمريكي الأسبق، أن الهدف من كتابه أرض الميعاد الذى طرحه اليوم، إعطاء نظرة ثاقبة على الأحداث والأشخاص الذين لعبوا دورا هاما خلال السنوات الأولى من رئاسته.

وكتب باراك أوباما، عبر حسابه بموقع تويتر: "تم نشر مذكراتي، كتاب أرض الميعاد، اليوم، أتمنى أن تقرأها، كان هدفي هو إعطائك نظرة ثاقبة على الأحداث والأشخاص الذين شكلوني خلال السنوات الأولى من رئاستي، الأهم من ذلك كله ، آمل أن يلهمك أن ترى نفسك تلعب دورًا في تشكيل عالم أفضل".