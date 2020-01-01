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بريطانيا تدين قرار تشييد مبان استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

الخميس 19 نوفمبر 2020 03:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بريطانيا تدين قرار تشييد مبان استيطانية في الضفة الغربية المحتلة



سما

أعرب وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي عن إدانته لقرار الاحتلال المضي قدما في تشييد مبان استيطانية في مستوطنة "جفعات هاماتوس" في الضفة الغربية المحتلة.

وقال كليفرلي في بيان صدر عنه، مساء اليوم الأربعاء، "قرار إسرائيل المضي قدما في تشييد 1,257 مبنى استيطاني في منطقة (جفعات هاماتوس) في الضفة الغربية المحتلة انتهاك للقانون الدولي، ويهدد بإلحاق ضرر كبير بفرص قيام دولة فلسطينية".

وأضاف "ندين هذا القرار، الذي يتنافى مع هدف إسرائيل المعلن بشأن السلام، ونطالب بوقف فوري لعملية المناقصات وبناء مستوطنات أخرى في القدس الشرقية وفي غيرها من مواقع الضفة الغربية"

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