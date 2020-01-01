اللبناني عبدو ياغي يفوز ببرنامج "ذا فويس سينيور 2020" كأجمل صوت (فيديو)

سما

تمكن اللبناني عبدو ياغي من الفوز بجائزة "أجمل صوت"، في الموسم الأول في برنامج "ذا فويس سينيور"، الذي تقدمه شبكة تلفزيون "إم.بي.سي" السعودية.

وعلى مدى ثمانية أسابيع، تبارى النجوم العرب الذين تفوق أعمارهم الستين ويصل أحدهم إلى الثمانين، أمام لجنة تحكيم مؤلفة من الفنانين: سميرة سعيد من المغرب، والمصري هاني شاكر، ونجوى كرم وملحم زين من لبنان. وقدم المشاركون أغنيات من الطرب الأصيل والقدود الحلبية وبعض التواشيح الشعبية.

ووصل إلى الحلقة الأخيرة التي عرضت ليل أمس الأربعاء أربعة متبارين هم: المصرية ميرفت كامل، والمغربية سعاد حسن، واللبنانيان عبدو ياغي وفيصل حلاق.

وكان قد شارك في المسابقة 16 مشتركا. وكان على كل عضو من أعضاء لجنة التحكيم أن يختار موهبتين من الأصوات الذهبية الأربعة التي انتقلت معه إلى هذه المرحلة.

وفي الختام، نال عبدو ياغي من فريق الفنان ملحم زين أعلى الدرجات، واعتبرت الفنانة سمير سعيدة أن صوته "أعاد لنا عبق الزمن الجميل".