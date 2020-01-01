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تطمينات حول حصول فلسطين على لقاح فيروس كورونا

الخميس 19 نوفمبر 2020 01:35 ص / بتوقيت القدس +2GMT
تطمينات حول حصول فلسطين على لقاح فيروس كورونا



غزة/سم/

كشف مستشار وزيرة الصحة لشؤون التعاون الدولي د. مدحت عباس، مساء اليوم الأربعاء، عن موعد حصول الصحة الفلسطينية على لقاح فيروس كورونا المنتج من قبل عدد من الشركات العالمية.

وقال عباس خلال تصريح لإذاعة القدس تابعته ، إنه سيكون لفلسطين حصة في التطعيمات من قبل منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية، وهناك تطمينات حول ذلك.

وذكر، أنه بحسب متابعة وزيرة الصحة مي الكيلة فمن المتوقع أن تتوفر اللقاحات خلال منتصف العام المقبل وذلك بعد ترخيصها من قبل منظمة الصحة العالمية.

وأوضح، أنه بعد ترخيص أي للقاح من قبل منظمة الصحة سيتم تحديد آلية البيع والتوزيع لضمان وصوله لكافة البلدان، وهذا الأمر أيضاً مبشر لأن عدد من الشركات تقدمت في هذا المجال وأثبتت نجاح اللقاحات.

ونبه إلى وجود نتائج مبشرة حول نجاح التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا في عدد من الشركات العالمية مثل "فايزر" و"موديرنا"، لافتاً إلى أن النسبة تجاوزت الـ 90%.

وعن تلك النسبة أوضح، أن 90 شخص سيستفيدون من التطعيم من أصل 100 في حال تم اعطاءهم اللقاح، وفيما يخص المتبقية سيكونون معرضين للإصابة بالفيروس.

وعدَّ أن اللقاح يتناسب مع البيئة الصحية لكافة المرضى حول العالم ومن بينها فلسطين، فهو مبني على حقن مادة تشبه الفيروس بالجسم ومن ثم  يتم تشكيل مناعة ضد الفيروس.

#منظمة الصحة العالمية #فلسطين #لقاح فيروس كورونا

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