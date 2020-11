محامٍ داعم لترامب :اللجوء الى القضاء لن يجدي نفعا

قال أحد المحامين الذين يدعمون الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ويقاضون العملية الانتخابية سعياً لتغيير النتائج، إنه لن تحدث أي مفاجآت تعرقل نجاح الديمقراطي وإن الدعاوى القضائية لن تنجح، على حد قوله.

في المقابل لم يعترف ترامب بفوز جو بايدن، رغم خسارته بالمجمع الانتخابي لصالح المنافس الديمقراطي بنتيجة 306 مقابل 232، وتأخره بـ5.5 مليون صوت في التصويت الشعبي. وبينما يسعى ترامب إلى طلب الإنصاف أمام المحاكم بولايات عدة، فإن التأخر في تسليم السلطة يعطل العمل الانتقالي، إضافة إلى التأثيرات الوخيمة على الأمن القومي وجهود مكافحة كوفيد-19، وفق التقرير الذي نشرته صحيفة The Guardian البريطانية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

محامو حملة ترامب:

وأبقت حملة ترامب على مارك سكارينغي (51 عاماً)، المنحدر من هاريسبرغ، يوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، ليحل محل المحامين الذين انسحبوا من محاولة قلب النتيجة في بنسلفانيا، حيث فاز بايدن بفارق 70 ألف صوت.

كذلك فقد سبق أن ترشح سكارينغي ليكون عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ، إضافة إلى تطوعه في حملة ترامب. وفي يوم الانتخابات، نشر صورة على تويتر لأشخاص يشاهدون النتائج في واشنطن العاصمة، وعلق عليها: "مؤيدو بايدن مستعدون للانقلاب إذا خسر".

Biden's people ready for a coup if he loses. #Trump2020 #TrumpTrain2020 https://t.co/EK6tFPq6J7