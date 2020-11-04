محامٍ داعم لترامب :اللجوء الى القضاء لن يجدي نفعا

واشنطن/سما/

قال أحد المحامين الذين يدعمون الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب ويقاضون العملية الانتخابية سعياً لتغيير النتائج، إنه لن تحدث أي مفاجآت تعرقل نجاح الديمقراطي وإن الدعاوى القضائية لن تنجح، على حد قوله.

في المقابل لم يعترف ترامب بفوز جو بايدن، رغم خسارته بالمجمع الانتخابي لصالح المنافس الديمقراطي بنتيجة 306 مقابل 232، وتأخره بـ5.5 مليون صوت في التصويت الشعبي. وبينما يسعى ترامب إلى طلب الإنصاف أمام المحاكم بولايات عدة، فإن التأخر في تسليم السلطة يعطل العمل الانتقالي، إضافة إلى التأثيرات الوخيمة على الأمن القومي وجهود مكافحة كوفيد-19، وفق التقرير الذي نشرته صحيفة The Guardian البريطانية يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

محامو حملة ترامب:

وأبقت حملة ترامب على مارك سكارينغي (51 عاماً)، المنحدر من هاريسبرغ، يوم الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، ليحل محل المحامين الذين انسحبوا من محاولة قلب النتيجة في بنسلفانيا، حيث فاز بايدن بفارق 70 ألف صوت.

كذلك فقد سبق أن ترشح سكارينغي ليكون عضواً جمهورياً بمجلس الشيوخ، إضافة إلى تطوعه في حملة ترامب. وفي يوم الانتخابات، نشر صورة على تويتر لأشخاص يشاهدون النتائج في واشنطن العاصمة، وعلق عليها: "مؤيدو بايدن مستعدون للانقلاب إذا خسر".



سكارينغي له أيضاً برنامجه الحواري المحافظ على إذاعة iHeartRadio الأمريكية. وفي السابع من نوفمبر/تشرين الثاني، أي بعد يوم الانتخابات بأربعة أيام، وبعد فترة وجيزة من ترجيح بنسلفانيا لكفة بايدن، قال في برنامجه: "في رأيي، ليست ثمة مفاجآت وشيكة ستطيح برئاسة بايدن عن مسارها، وضمن ذلك تلك الدعاوى القضائية. ومنذ صباح الأربعاء وأنا أقول إن بايدن سيفوز".

وأردف أيضاً، أنه على الرغم من أن الطعون القانونية التي قدمها ترامب "لها مبررها… فإنه في النهاية، وفي رأيي، لن تنجح الدعاوى القضائية، فهي لن تقلب هذه الانتخابات".

نتائج الانتخابات الأمريكية:

وفي يوم السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني، قال سكارينغي إن "الأمر كان متروكاً لمحامي ترامب لتحقيق بعض النتائج الجيدة في هذه المرافعات لمحاولة قلب فرز الأصوات".

أما في يوم الإثنين، فأُبقي عليه من أجل مواصلة هذه الجهود. وقالت جينا إليس، المستشارة القانونية لترامب، إن خطوة الإبقاء على مستشار محلي "تتماشى مع الإدارة الروتينية للدعاوى القضائية المعقدة".

مع ذلك، رفض القاضي في قضية بنسلفانيا طلب سكارينغي تأجيل جلسة الاستماع المقرر عقدها مساء الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، والتي ستحاول الولاية رفض الدعوى فيها.

في تلك الأثناء، نشرت صحيفة The Washington Post الأمريكية مدوَّنة على موقع مكتب سكارينغي للمحاماة، عنوانها "كيف يمكن أن تؤثر خطة الرئيس المنتخب جو بايدن على الضرائب"، والتي يبدو أنها حذفت.