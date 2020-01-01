إيطاليا وبلجيكا تتأهلان إلي نصف نهائي دور الأمم الأوروبية..فيديو

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لحقت إيطاليا وبلجيكا بفرنسا وإسبانيا إلى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم، بفوز الأول على مضيفه البوسنة والهرسك 2-صفر والثاني على ضيفه الدنمارك 4-2، في الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات.

في المباراة الأولى سجل أندريا بيلوتي (22) ودومينيكو بيراردي (68) الهدفين ما منح إيطاليا بطاقة التأهل لتكون بين الأربعة الكبار عن المجموعة الأولى للمستوى الأول.

ورفعت إيطاليا رصيدها إلى 12 نقطة بفارق نقطة أمام هولندا الفائزة بدورها على مضيفتها بولندا 2-1، ليتجمد رصيد الأخيرة عند سبع نقاط والبوسنة التي كانت ضمن هبوطها إلى المستوى الثاني في المركز الرابع بنقطتين.

وأبقى منتخب إيطاليا على سجله خاليا من الهزائم للمباراة الثانية والعشرين تواليا، بينها 11 فوزا متتاليا (انجاز تاريخي للمنتخب)، فهو لم يتذوق طعم الخسارة منذ ما يزيد عن 800 يوما، وتعود هزيمته الأخيرة للنسخة الأولى من المسابقة نفسها أمام البرتغال (صفر-1) في العاشر من أيلول/سبتمبر 2018.

وغاب مدافعا يوفنتوس المخضرمان جورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي بداعي الإصابة وهداف أوروبا والدوري المحلي في الموسم الماضي تشيرو إيموبيلي المباراة بسبب "كوفيد-19" وهو أيضا سبب غياب المدرب روبرتو مانشيني للمباراة الثانية على التوالي ما منح مساعد المدرب ألبيريكو إيفاني فرصة قيادة الأتسوري لمرة جديدة من مقاعد البدلاء.