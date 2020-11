نيويورك تغلق مدارسها اعتبارا من 19 نوفمبر بسبب كورونا

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، عن إغلاق مدارسها اعتبارا من يوم الخميس 19 نوفمبر الحالي، بعد أن وصل معدل الإصابات بكورونا إلى 3 بالمئة.

وكتب عمدة المدينة بيل دي بلاسيو، في تغريدة على موقع "تويتر": "لقد وصلنا إلى عتبة 3 بالمئة من إيجابية اختبار كورونا. لسوء الحظ، هذا يعني أن المدارس ستغلق اعتبارا من الخميس، 19 نوفمبر كإجراء احترازي، وبدافع من الحذر الشديد".

New York City has reached the 3% testing positivity 7-day average threshold. Unfortunately, this means public school buildings will be closed as of tomorrow, Thursday Nov. 19, out an abundance of caution.



We must fight back the second wave of COVID-19.