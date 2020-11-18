نيويورك تغلق مدارسها اعتبارا من 19 نوفمبر بسبب كورونا

واشنطن/سما/
أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، عن إغلاق مدارسها اعتبارا من يوم الخميس 19 نوفمبر الحالي، بعد أن وصل معدل الإصابات بكورونا إلى 3 بالمئة.
وكتب عمدة المدينة بيل دي بلاسيو، في تغريدة على موقع "تويتر": "لقد وصلنا إلى عتبة 3 بالمئة من إيجابية اختبار كورونا. لسوء الحظ، هذا يعني أن المدارس ستغلق اعتبارا من الخميس، 19 نوفمبر كإجراء احترازي، وبدافع من الحذر الشديد".
New York City has reached the 3% testing positivity 7-day average threshold. Unfortunately, this means public school buildings will be closed as of tomorrow, Thursday Nov. 19, out an abundance of caution.— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) November 18, 2020
We must fight back the second wave of COVID-19.