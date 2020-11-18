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نيويورك تغلق مدارسها اعتبارا من 19 نوفمبر بسبب كورونا

الخميس 19 نوفمبر 2020 12:25 ص / بتوقيت القدس +2GMT
نيويورك تغلق مدارسها اعتبارا من 19 نوفمبر بسبب كورونا



واشنطن/سما/

أعلنت سلطات مدينة نيويورك الأمريكية، عن إغلاق مدارسها اعتبارا من يوم الخميس 19 نوفمبر الحالي، بعد أن وصل معدل الإصابات بكورونا إلى 3 بالمئة.

وكتب عمدة المدينة بيل دي بلاسيو، في تغريدة على موقع "تويتر": "لقد وصلنا إلى عتبة 3 بالمئة من إيجابية اختبار كورونا. لسوء الحظ، هذا يعني أن المدارس ستغلق اعتبارا من الخميس، 19 نوفمبر كإجراء احترازي، وبدافع من الحذر الشديد".


 

#نيويورك #الولايات المتحدة الأمريكية #فيروس كورونا #بيل دي بلاسيو

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