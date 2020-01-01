وزير الزراعة الدنماركي يقدم استقالته بسبب سوء تعامله مع خطة بلاده لإعدام حيوان المنك

وكالات/سما/

قال وزير الزراعة الدنماركي موجينز جنسن إنه سيتنحى من منصبه بعد أن واجه ضغوطا شديدة بسبب سوء تعامله مع خطة بلاده لإعدام حيوان المنك.

استقالة وزير الزراعة الدنماركي بسبب سوء تعامله مع خطة بلاده لإعدام حيوان المنكبسبب كورونا.. الدنمارك تخطط للقضاء على جميع حيوانات المنك في البلاد

وبدأت الضغوط تتراكم على جنسن بعد أن تبين أن حكومة الأقلية الديموقراطية الاشتراكية التي يرأسها قد أعلنت عن خطة للإعدام الجماعي لما يصل إلى 17 مليون حيوان منك في 4 نوفمبر دون سنّ التشريعات اللازمة.

وقررت الدنمارك إعدام الحيوانات التي يتم تربيتها من أجل فرائها، بسبب مخاوف من انتقال نسخة معدلة من فيروس كورونا، من المنك إلى البشر، مما قد يعرض فعالية اللقاح في المستقبل إلى الخطر.

وأوضح في بيان أنه استقال لأنه لم يعد يحظى بتأييد غالبية الأحزاب في البرلمان الدنماركي، مضيفا: "من الواضح أن وزارتي قد ارتكبت خطأ فيما يتعلق بإعلان الحكومة عن قرار إعدام كل حيوانات المنك في البلاد. لقد اعتذرت عن ذلك من قبل. أعتذر مرة أخرى وأتحمل المسؤولية عن ذلك"