"خاطر بنفسه وبزملائه في المنتخب"..أحمد حسام "ميدو" يهاجم محمد صلاح

القاهرة /سما/

لم ينته الجدل في مصر عقب إصابة النجم محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، وغيابه عن مباراتي توغو في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2022 التي ستقام بالكاميرون، بينما أظهرت المسحة الثانية التي أجراها نجم ليفربول أنه ما زال مصاباً.

الموقف الأبرز في الساحة الكروية المصرية خلال الساعات الماضية، كان تصريحات اللاعب الدولي السابق أحمد حسام "ميدو"، الذي انتقد محمد صلاح واعتبره المسؤول عن إصابته بفيروس كورونا، مُتهماً إياه بالإهمال وعدم المسؤولية.

غياب المسؤولية

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية، إن صلاح تعامل بتساهل تام وبلا مسؤولية مع الإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس.

وأوضح أنه يتحمل نتيجة إصابته بالفيروس في توقيت مهم لمنتخب بلاده في ظل تصفيات كأس أمم إفريقيا، بجانب غيابه المحتمل عن مباريات مهمة لفريقه ليفربول.