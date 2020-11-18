الجهاد الإسلامي: السلطة "حلت ظهر الشعب الفلسطيني"..!

غزة /سما/

وصف عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي رئيس الدائرة السياسية فيها د. محمد الهندي، اليوم الأربعاء، السلطة الفلسطينية، بأنها "حلت ظهر الشعب الفلسطيني".



ودعا الهندي، في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، إلى حل السلطة.



وقال: "إن الحل في حل السلطة، التي حلت ظهر الشعب الفلسطيني"، وفق تعبيره.

الحل في حل السلطة التي حلت ظهر الشعب الفلسطيني. — Dr Mohammed Elhindi (@drmohhindi) November 18, 2020

وتأتي تصريحات الهندي تعقيبا على إعلان حسين الشيخ وزير الشؤون المدنية، أمس الثلاثاء، عودة مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كانت".



وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات، التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة معنا"، واستناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية، بما يؤكد التزام إسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل، كما كان".



وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في أيار/ مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر، أن تبدأ في تموز/يوليو الماضي.