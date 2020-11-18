"عبدو ياغي" من هو الفائز في لقب ذا فويس سينيور 2020 .. شاهد

بيروت / سما

أسدلت قناة إم بي سي (mbc 1) الليلة، الستار هو هوية الفائز في برنامج ذا فويس سينيور 2020 TheVoiceSenior، عقب منافسة قوية بين ثمانية مواهب في الحلقة الختامية العرض النهائي الأخير.

وانقسم العرض النهائي من ذا فويس سينيور 2020 إلى جزئين، الأول أدى فيه المشتركون الثمانية أغانيهم أمام اللجنة، ثم اختار مسؤول كل فريق موهبة واحدة وفقد خدمات الثانية في المنافسة على اللقب.

عبده ياغي أحلى صوت في ذا فويس سينيور بالعالم العربي، هكذا تم الإعلان في ختام العرض النهائي عن اسم الفائز في برنامج المواهب العربي الأول من نوعه تاريخيا.

مبروك عبدو ياغي الفائز بلقب أحلى صوت في الموسم الأول من #MBCTheVoiceSenior@melhem_zein1 pic.twitter.com/WpgPk4Tlvu — MBC The Voice (@mbcthevoice) November 18, 2020

وتأهل إلى العرض الأخير من "ذا فويس سينيور"، سعاد حسن من فريق سميرة سعيد، فيصل الحلاق مع المدربة نجوى كرم، مرفت كامل مع المطرب هاني شاكر، عبدو ياغي مع الفنان ملحم زين.

وفي بداية الحلقة، أدى صفوان عابد (سميرة سعيد) أغنية الفنان صباح فخري "اه يا حلو يا شاغل بالي"، فيما قدمت سعاد حسن أغنية مرسول الحب بطريقة جديدة أثارت حماس لجنة التحكيم الرباعية.

نتيجة ذا فويس سينيور 2020

أما فيصل الحلاق فقد أدى الموال بحرفية عالية مغ أغنية يا طير، بينما قدم عبد الرحيم الصويري أداءً رائعا في العرض النهائي، لكنه خرج من الباب الكبير وسط تصفيق اللجنة والجمهور أمام الشاشات.

وأشعل عبدالعزيز بن زينة من فريق هاني شاكر المسرح بصوته وأدائه وخفة دمه في الحلقة النهائية، قبل أن تُعيد مرفت كامل الجميع إلى الزمن الجميل بأغنية (بتسأل ليه) للمطربة الكبيرة فايزة أحمد.

واستمع الجمهور قبل إعلان نتيجة ذا فويس سينيور 2020 العرض النهائي، إلى أغنية جديدة من سعاد حسن لأم كلثوم، وفيصل الحلاق موال جديد وأغنية من الفلكلور، ومرفت كامل أغنية (علي جرى).