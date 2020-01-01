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قناة اسرائيلية: نتنياهو سيطلب من إدارة ترامب السماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في عطروت

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 10:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
قناة اسرائيلية: نتنياهو سيطلب من إدارة ترامب السماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في عطروت



القدس المحتلة /سما/

كشفت قناة ريشت كان العبرية، مساء اليوم الأربعاء، أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يجري اتصالات مع الإدارة الأميركية الحالية برئاسة دونالد ترامب قبل انتهاء ولايتها في شهر يناير/ كانون الثاني المقبل، بهدف السماح ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في عطروت شمال القدس المحتلة.

ووفقًا للقناة، فإن نتنياهو أبلغ مقربين منه بذلك خلال محادثة مغلقة، مشيرًا إلى أنه يريد موافقة فورية من الإدارة الأميركية على هذه الخطوة.

وبحسب ذات المصادر، فإن نتنياهو سيتحدث مع وزير الخارجية مايك بومبيو الذي وصل إسرائيل اليوم، بهذا الشأن.

وقالت المصادر، إن نتنياهو يريد تنفيذ هذه الخطوة قبل تولي الرئيس المنتخب جو بايدن، الرئاسة الأميركية، وذلك لتثبيت الوقائع الجديدة على الأرض.

وأضافت، "ما لم يتم القيام به الآن، لن يحدث في ظل الإدارة الجديدة"، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن يتغلب بايدن على الصعوبات المتعلقة بالبناء خارج الخط الأخضر.

ورفض مكتب نتنياهو التعليق على الخبر.

وسيلتقي نتنياهو غدًا مع بومبيو في فندق الملك داود بالقدس ويدلي بعدها بتصريحات، حيث سيتوجهان بعدها إلى مجمع قصر اليهود في وادي الأردن.

وفي فبراير/ شباط الماضي أعلنت بلدية القدس التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلية عن خطة جديدة لبناء حي جديد في عطروت يشمل 9 آلاف وحدة استيطانية، وتم تخصيص الملايين من الشواكل للترويج للخطة.

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