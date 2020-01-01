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تسجيل 141 اصابة جديدة بكورونا في القدس

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 141 اصابة جديدة بكورونا في القدس



القدس المحتلة /سما/

 افاد الدكتور علي الجبريني من وحدة مكافحة كورونا شرقي القدس أن فيروس كورونا لا زال يتفشى في المدينة التي شهدت خلال يومين تسجيل ١٤١ اصابة.

وأوضح انه تم تسجيل ٧٠ اصابة يوم امس الثلاثاء فيما تم اليوم تسجيل ٧١ اصابة وذلك في ضوء ارتفاع عدد الفحوصات وإقبال المواطنين على محطات الفحص الشيخ جراح وجبل المكبر .

وفي مقابل هذه الإعداد المرتفعة سجلت المدينة ٢٨٦ حالة شفاء لينخفض عدد الحالات النشطة والفاعلة الى ٥١٩ اصابة .

واضاف الدكتور الجبريني ان عدد الحالات المقدسية التي تعالج حاليا في المستشفيات يبلغ ٣٥ حالة من بينها عدد من الحالات الخطيرة .

وكان اكبر عدد من الاصابات في اليومين الأخيرين قد تركز في حي شعفاط وبيت حنينا، مشيرا الى وجود حي الطور في الدائرة الحمراء وستة احياء اخرى في الدائرة البرتقالية.

وأوضح الطبيب المقدسي ان المطلوب من المواطنين في هذه المرحلة لاعادة احياء مدينة القدس للون الاخضر مواصلة الالتزام بالتعليمات الصحية وخصوصا ارتداء الكمامات، التباعد الاجتماعي، ومواظبة التعقيم.

وأكد الجبريني ان الفحص دليل وعي المجتمع، وعليه نناشد كل من تظهر عليه الاعراض التوجه لاجراء الفحوصات في محطات الفحص المنتشرة في المدينة وعدم الاستهتار بالفيروس.

#القدس #فيروس كورونا

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