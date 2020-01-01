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الخارجية: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بتسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 7079، و303 حالة وفاة.

وأشار فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية إلى تسجيل 42 اصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من فيلاديلفيا وواشنطن وميتشيغن والينوي، يرتفع عدد الإصابات الى 4397 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية لليوم الثاني على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 88 حالة.

وأوضح الفريق المختص بمغادرة دفعتين جديدتين من المواطنين والطلبة ورجال الأعمال الى كل من القاهرة ودبي صباح اليوم.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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