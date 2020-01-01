"التربية" واليونسكو تؤكدان مرتكزات الشراكة لخدمة التعليم

رام الله /سما/

بحث وزير التربية والتعليم مروان عورتاني، مع مدير مكتب منظمة اليونسكو في فلسطين نهى باوزير؛ آليات تعزيز مرتكزات الشراكة والتعاون لخدمة التعليم؛ خاصة في ظل المتغيرات والتحديات التي يفرضها المشهد الكوروني.

وأكد عورتاني عمق العلاقة بين "التربية" واليونسكو التي تمتد على مدار أعوام طوال، وضرورة بلورة شراكة مستدامة تخدم مرتكزات وأولويات القطاع التعليمي، لافتا إلى الجهود التطويرية التي تقودها الوزارة في الفترة الراهنة على صعيد؛ استحداث المركز الوطني للمناهج، وإطلاق فضائية فلسطين التعليمية، والتركيز على جودة التعليم في ظل جائحة كورونا، والاهتمام بالقطاع التكنولوجي التربوي وتمكينه لا سيما في ظل الجائحة.

وأطلع عورتاني، الوفد، على مجمل التطورات والمستجدات الراهنة، وإمكانية التعاون مع اليونسكو في عديد القطاعات المشتركة التي تشكل أولويات ومنطلقات؛ لتطوير التعليم وتجويد مخرجاته.

بدورها، عبرت باوزير عن اعتزازها بالدور الذي تقوم به الوزارة وشراكتها مع اليونسكو في عديد المجالات، مؤكدة استعداد اليونسكو الدائم لدعم قطاع التعليم، وتلبية الاحتياجات التربوية؛ وفق الإمكانات المتاحة وبما يتقاطع مع البرامج المشتركة.