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القاهرة: إقرار رواية الفلسطيني ناجي الناجي للتدريس في الدراسات العليا بجامعة عين شمس

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
القاهرة: إقرار رواية الفلسطيني ناجي الناجي للتدريس في الدراسات العليا بجامعة عين شمس



القاهرة /سما/

 أعلن أستاذ الأدب المقارن بجامعة عين شمس، رئيس  ملتقى السرد العربي، حسام عقل، اليوم الأربعاء، إقرار رواية الكاتب الدبلوماسي الفلسطيني ناجي الناجي "سماء وسبعة بحور"  لتكون ضمن مقررات المناهج الدراسية في الفصل الدراسي الجديد لبرامج الدراسات العليا لطلبة الدبلومة العامة لإعداد المعلم التابعة لكلية التربية في جامعة عين شمس.

وأثنى عقل خلال مناقشة الرواية بملتقى السرد العربي اليوم، بمشاركة الناقد والإذاعي السيد حسن، والكاتبة الإعلامية غادة صلاح الدين التي أدارت الندوة، بحضور عدد من المثقفين والكتاب المهتمين بالشأن الفلسطيني، في نقده على أسلوب الرواية  كنموذج من روايات أدب المنافي، مؤكدًا حرص الكاتب  على تجسيد الرمز الفلسطيني في كل التفاصيل الحياتية لشخوص الرواية والمزاوجة فيها بين اللحظة الراهنة والتاريخ بلغة أدبية بالغة التكثيف.

وقال، إن التفاصيل بالرواية التي تضع القارئ بين فخاخ الألغام الفكرية التي أحاطت بالقضية الفلسطينية والتي يزرعها الروائي بعناية بالغة طارحًا أسئلة حول ارتباط  الذود الهوياتي الفلسطيني بصمود الفلسطينيين في الوطن والشتات، مشيرا  للأسلوب السردي للكاتب والمحمّل بالقلق والهاجس المرتبط بحياة الفلسطينيين أينما حلوا بصياغة أدبية بديعة تجسدت خلالها التغريبة الفلسطينية وكأنها رحلة ما بين الحاضر والماضي.

وأكد عقل، أن أسلوب الناجي بالدفق المعلوماتي حول تفاصيل القضية الفلسطينية على لسان شخوصها يجعله وكأنه يؤرخ تفاصيل القضية بشكل إنساني دونما خطابة أو مباشرة وبانتصار بيّن للأسلوب والكتابة الروائية.

#ناجي الناجي #جامعة عين شمس

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