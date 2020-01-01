جمهوريون يطالبون ترامب وضع "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات بالضفة

سما /وكالات/

طالب نواب جمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب، بالسماح بوضع وسم "صنع في إسرائيل" على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المصنعة في الضفة الغربية.

وقال النائب عن ولاية آركنساس، توم كوتون، عبر موقعه، إنه وبرفقة النواب تيد كروز (تكساس)، وكيلي لوفلر (جورجيا)، وماركو روبيو (فلوريدا) أرسلوا خطابا للرئيس دونالد ترامب، "حثوا فيه الإدارة الأمريكية على تغيير سياسة الجمارك والإرشادات التي تعمل بها، بحيث يتم السماح للبضائع الإسرائيلية المنتجة في الضفة الغربية بأن تحمل وسم "صنع في إسرائيل".

ودعا الخطاب الإدارة الأمريكية لـ "متابعة سلسلة التغييرات التي انتهجتها في السياسة دعما لإسرائيل، عبر إلغاء التوجيهات الخاطئة (الباقية) من عصر (الرئيس الأسبق بيل) كلينتون".

وبين أن اتخاذ ذلك القرار "سيمثل إنجازا من جانب الإدارة وسيواجه حركة مقاطعة إسرائيل المعادية للسامية".

وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، إن الخطاب يدعو لاعتماد القرار قبل يوم 20 يناير/ كانون الثاني، موعد تسلم الرئيس الجديد للبلاد منصبه.

ويذكر أن الأمم المتحدة أصدرت في فبراير/ شباط قائمة سوداء بشركات إسرائيلية وأمريكية تعمل في مستوطنات الضفة الغربية. كما ألزمت محكمة العدل الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد بوضع ملصق منتج مستوطنات على السلع الإسرائيلية المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية وليس ملصق "صنع في إسرائيل".