  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اقتصاد غزة يحرر 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 09:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
اقتصاد غزة يحرر 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة



غزة /سما/

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، اليوم الأربعاء، أنها حررت 16 محضر ضبط لبضائع منتهية الصلاحية وفاسدة، أثناء تنظيم جولات ميدانية لمنشآت تجارية ومطاعم ومجالات في محافظات غزة الخمس.

وأوضح الوزارة، أنها حررت أيضًا 32 محضر إتلاف لمواد غذائية منتهية الصلاحية، موضحًا أنها نفذت 13 جولة ميدانية لمنشآت تجارية.

وبيّنت الاقتصاد: أن طواقم حماية المستهلك نظمت 120 زيارة تفتيشية على المحال التجارية والأسواق، كما أن مديرية المعادن الثمينة نظمت 9 جولات على محال بيع الذهب والمجوهرات في محافظة خانيونس.

وأشارت إلى أن الإدارة العامة للصناعة تناقش وضع آلية لفحص صهاريج الوقود في القطاع بحضور الإدارة العامة للبترول والدفاع المدني.

وأكدت الوزارة، أنها ركزت في الجولات الميدانية على المطاعم والمحال والأسواق المركزية لمتابعة مدى التزامها بالإجراءات الوقاية والسلامة من مرض (كوفيد-19).

#غزة #وزارة الاقتصاد

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 كاملة (شاهد) لقاء الطباخ وجبل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

مرفق رابط التسجيل.. الإعلان عن وظائف حكومية شاغرة في قطاع غزة

مشروع خطير ضد حزب الله سيفقد واشنطن وسيطا مهما في المنطقة

الأخبار الرئيسية

الجهاد الإسلامي: السلطة "حلت ظهر الشعب الفلسطيني"..!

غانتس: استئناف التنسيق مع السلطة مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة الفلسطينية

فلسطين

السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

قيادي بحماس: عودة التنسيق الامني طعنة في ظهر المصالحة.. ولن نسمح للسلطة بالتهرب من استحقاقاتها