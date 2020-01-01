الصحة الإسرائيلية: 426 إصابة بكورونا و1.5% من الفحوصات مُوجبة

القدس المحتلة /سما/

شُخصت 426 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد منذ منتصف الليلة الماضية، فيما لم تسجل أي حالة وفاة هذه الفترة، بحسب المعطيات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم، الأربعاء.

وصادقت لجنة الدستور والقانون والقضاء على قرار يقضي بفتح حدائق الحيوان والسفاري، بالإضافة إلى السماح بعودة أنشطة المطاعم والمواقع السياحية والتجارة في "الجزر السياحية" التي تشمل إيلات والبحر الميت.

فيما أشار رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إلى تقدم المباحثات التي تجريها حكومته مع شركة الأدوية الأميركية "موديرنا" للحصول على لقاحات إضافية ضد فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المعطيات الرسمية، فإن الإصابات النشطة انخفضت إلى 8,148، من مجمل الإصابات المسجلة من آذار/ مارس الماضي، والتي وصلت إلى 326,200.

وأوضحت المعطيات أن معدل الفحوصات الموجبة وصل 1.5%، علما بأن يوم أمس، الثلاثاء، شهد تشخيص 819 إصابة جديدة بعد إجراء 56,619 فحصا.

وارتفعت حصيلة الوفيات الإجمالية إلى 2,738 حالة، إذ لم تسجل حالات وفاة منذ منتصف الليلة الماضية. ويستدل من المعطيات الرسمية الواردة تسجيل حالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأظهرت البيانات أن عدد الإصابات الخطرة وصل إلى 308، من بينها 136 بحالة حرجة؛ فيما تم وصل 125 حالة بجهاز التنفس الاصطناعي.

ويرقد في المشافي 539 مريضا، بينهم 82 بحالة متوسطة، فيما يتلقى 7,461 مصابا العلاج المنزلي، في حين يتلقى 148 مصابا العلاج في الفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وفي بيان مقتضب صدر عنه مساء اليوم، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، إنه "تحدثت الرئيس التنفيذي لشركة ‘موديرنا‘ ستيفان بانسل، وتحدثت أمس مع المسؤول البارز في الشركة، الدكتور طال زاكس، حول التوقيع على عقد لزيادة الحصص التي ستخصص للمواطنين الإسرائيليين من لقاح كورونا".

ورجح نتنياهو أن التوقيع على العقد الجديد مع الشركة التي يصل فاعلية لقاحها إلى 93% "بات وشيكا". وكان نتنياهو قد أعلن أمس، أن حكومته تتفاوض مع شركة الأدوية الأميركية "موديرنا" للحصول على لقاحات إضافية ضد فيروس كورونا المستجد.

وعلى صلة، يعتزم وزير الصّحة الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، طرح اقتراح يقضي برفع عدد الأشخاص المسموح لهم بالتواجد في المحالات التجارية المطلة على الشوارع والمراكز التجارية، وذلك في الاجتماع المرتقب للمجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا.

وأشار إدلشتاين في بيان صدر عن وزارة الصحة أن "هذه الخطوة تأتي في أعقاب دراسة جديدة قامت بها جهات مختصّة في وزارة الصّحة". وأوضح أنه "بموجب الاقتراح، سيسمح بدخول زبون واحد لكل 7 متر مربّع، بشرط ألا يزيد عدد الزبائن عن 10. بمعنى، إذا كانت مساحة الحانوت 70 متر مربّع وصاعدًا، سيسمح لـ 10 زبائن أن يتواجدوا في المحل بالوقت ذاته".