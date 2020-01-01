نقابة الأطباء في الضفة الغربية تتهم الكيلة بالهروب من المسؤولية

رام الله/سما/

قالت نقابة الأطباء في الضفة الغربية إن "تصريحات وزيرة الصحة مي الكيلة عن أعداد إصابة الكادر الطبي بفايروس كورونا المتزايدة هو هروب من المسؤولية و تقصير من الوزارة في حماية الكادر الطبي".

وأضافت النقابة أن "الكيلة تدعي أنها وفرت الإمكانيات ووسائل الوقاية للأطباء و هي تدعي أن الإصابات حصلت نتيجة قيام الأطباء بنشاطات اجتماعية كحضور الأعراس" .

وأشارت إلى أن "ما أدعته الوزيرة هم كلام خالٍ من الصحة تماما، فهي لم توفر كما تدعي وسائل الحماية لجميع الكادر الطبي" ، مضيفة بأن "أغلب الإصابات إن لم يكن جميعها حدثت في المستشفيات و المراكز نتيجة مخالطة المرضى من قبل الكادر الطبي".

وأوضحت النقابة "كنا نتمنى أن تقوم الوزيرة بزيارة دورية لمراكز الفحص و المستشفيات حتى تعرف بالفعل حجم الكارثة التي تحصل و الوقوف على إجراءات حماية الكوادر و تحمل مسؤوليتها في توفير المستلزمات بالفعل بدل أطلاق التصريحات من غير التأكد من صحتها".