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نقابة الأطباء في الضفة الغربية تتهم الكيلة بالهروب من المسؤولية

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الأطباء في الضفة الغربية تتهم الكيلة بالهروب من المسؤولية



رام الله/سما/

قالت نقابة الأطباء في الضفة الغربية إن "تصريحات وزيرة الصحة مي الكيلة عن أعداد إصابة الكادر الطبي بفايروس كورونا المتزايدة هو هروب من المسؤولية و  تقصير من الوزارة في حماية الكادر الطبي".

وأضافت النقابة أن "الكيلة تدعي أنها وفرت الإمكانيات ووسائل الوقاية للأطباء و هي تدعي أن الإصابات حصلت نتيجة قيام الأطباء بنشاطات اجتماعية كحضور الأعراس" .

وأشارت إلى أن "ما أدعته الوزيرة هم كلام خالٍ من الصحة تماما، فهي لم توفر كما تدعي وسائل الحماية لجميع الكادر الطبي" ، مضيفة بأن "أغلب الإصابات إن لم يكن جميعها حدثت في المستشفيات و المراكز نتيجة مخالطة المرضى من قبل الكادر الطبي".

وأوضحت النقابة "كنا نتمنى أن تقوم الوزيرة بزيارة دورية لمراكز الفحص و المستشفيات حتى تعرف بالفعل حجم الكارثة التي تحصل و الوقوف على إجراءات حماية الكوادر و تحمل مسؤوليتها في توفير المستلزمات بالفعل بدل أطلاق التصريحات من غير التأكد من صحتها".

#مي الكيلة #وزيرة الصحة #الضفة الغربية #فيروس كورونا

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