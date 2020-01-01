  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي



بيروت / سما

تعرض قناة إم بي سي (mbc) نهائي برنامج ذا فويس سينيور الحلقة الأخيرة TheVoiceSenior بمشاركة ثمانية مشتركين وصلوا إلى المرحلة النهائية من فرق المدربين الأربعة الكبار.

ويؤدي المشتركون الثمانية، الأغاني النهائية في ذا فويس سينيور الحلقة الأخيرة والختامية، وهم صفوان عابد وسعاد حسن من فريق سميرة سعيد، فيصل الحلاق وعبد الحليم لفريق نجوى كرم.

وتكون الفرصة متساوية بين المشتركين المذكورين، مع فريق ملحم زين (الحسين فضلاوي، عبدو ياغي)، وفريق هاني شاكر الذي يضم عبد العزيز بن زينة وميرفت كامل للحصول على اللقب.

ذا فويس سينيور النهائي اضغط هنا او هنا

وقبل بدء الحلقة الختامية، نشرت أم بي سي مشاهد جديدة تظهر كواليس العرض النهائي واستعدادات المواهب والمدربين لمشهد الختام الذي يبث الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة في مكة المكرمة.

وظهر المدربون والموهوبون في الكواليس أثناء التحضير وضبط الملابس وتسريحة الشعر التي يطلون فيها، بالإضافة إلى استعدادات المخرج والمنتج وجميع طاقم التصوير والصوت.

وقالت أنابيلا هلال : "حن اليوم وصلنا لآخر حلقة من ذا فويس سينيور المرحلة النهائية، كلنا متحمسين، المدربون مهتمهم وقرارهم اليوم صعب كثير لأنه سوف يتم اختيار الصوت الذهبي".

وتشهد الحلقة الأخيرة من ذا فويس سينيور الإعلان عن هوية الفائز باللقب الأول لهذا البرنامج الذي يجري للمرة الأولى في الوطن العربي، على غرار النسخ الإنجليزية والعالمية المعروفة منه.

#ذا فويس سينيور #ذا فويس سينيور 2020 #ذا فويس الحلقة الأخيرة #نهائي ذا فويس سينيور #ذا فويس سينيور النهائي #بث مباشر #TheVoiceSenior

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 كاملة (شاهد) لقاء الطباخ وجبل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

مرفق رابط التسجيل.. الإعلان عن وظائف حكومية شاغرة في قطاع غزة

مشروع خطير ضد حزب الله سيفقد واشنطن وسيطا مهما في المنطقة

الأخبار الرئيسية

غانتس: استئناف التنسيق مع السلطة مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة الفلسطينية

فلسطين

السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

قيادي بحماس: عودة التنسيق الامني طعنة في ظهر المصالحة.. ولن نسمح للسلطة بالتهرب من استحقاقاتها

بايدن

أكاديمي إسرائيلي يحذر: بايدن خطر يهدد مصالح إسرائيل في الملفين الإيراني والفلسطيني