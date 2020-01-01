شاهد .. ذا فويس سينيور TheVoiceSenior الحلقة الأخيرة العرض النهائي

بيروت / سما

تعرض قناة إم بي سي (mbc) نهائي برنامج ذا فويس سينيور الحلقة الأخيرة TheVoiceSenior بمشاركة ثمانية مشتركين وصلوا إلى المرحلة النهائية من فرق المدربين الأربعة الكبار.

ويؤدي المشتركون الثمانية، الأغاني النهائية في ذا فويس سينيور الحلقة الأخيرة والختامية، وهم صفوان عابد وسعاد حسن من فريق سميرة سعيد، فيصل الحلاق وعبد الحليم لفريق نجوى كرم.

وتكون الفرصة متساوية بين المشتركين المذكورين، مع فريق ملحم زين (الحسين فضلاوي، عبدو ياغي)، وفريق هاني شاكر الذي يضم عبد العزيز بن زينة وميرفت كامل للحصول على اللقب.

ذا فويس سينيور النهائي اضغط هنا او هنا

وقبل بدء الحلقة الختامية، نشرت أم بي سي مشاهد جديدة تظهر كواليس العرض النهائي واستعدادات المواهب والمدربين لمشهد الختام الذي يبث الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة في مكة المكرمة.

وظهر المدربون والموهوبون في الكواليس أثناء التحضير وضبط الملابس وتسريحة الشعر التي يطلون فيها، بالإضافة إلى استعدادات المخرج والمنتج وجميع طاقم التصوير والصوت.

وقالت أنابيلا هلال : "حن اليوم وصلنا لآخر حلقة من ذا فويس سينيور المرحلة النهائية، كلنا متحمسين، المدربون مهتمهم وقرارهم اليوم صعب كثير لأنه سوف يتم اختيار الصوت الذهبي".

وتشهد الحلقة الأخيرة من ذا فويس سينيور الإعلان عن هوية الفائز باللقب الأول لهذا البرنامج الذي يجري للمرة الأولى في الوطن العربي، على غرار النسخ الإنجليزية والعالمية المعروفة منه.