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وزير الجيش الاسرائيلي يتوعد سوريا: لن تتحمل إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الجيش الاسرائيلي يتوعد سوريا: لن تتحمل إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع



القدس المحتلة /سما/

حذر وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، الحكومة السورية من عواقب أي هجوم محتمل، مؤكدا أن "الجيش الإسرائيلي دخل في حالة تأهب عند الحدود الشمالية".

وقال غانتس، في فيديو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، إن "الغارات الإسرائيلية الأخيرة طالت أهدافا عسكرية تابعة لـ"فيلق القدس" الإيراني والجيش السوري، ردا على زرع عبوات ناسفة في الجولان".

وتابع: "أكرر لأعدائنا: لن تتحمل إسرائيل المساس بسيادتها في أي قطاع، ولن تسمح بالتموضع الخطير على أي جبهة. يتحمل النظام السوري المسؤولية عن كل ما يجري في أراضيه ومن أراضيه".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، شن غارات على فيلق القدس الإيراني والجيش السوري في سوريا.

وكان الجيش السوري قال إن "وسائط الدفاع الجوي تصدت لقصف إسرائيلي في سماء منطقة دمشق". وكشف مصدر عسكري سوري أن "العدو الصهيوني قام بعدوان جوي من اتجاه الجولان السوري المحتل على المنطقة الجنوبية، وقد تصدت له وسائط دفاعاتنا الجوية وأسقطت عددا من الصواريخ".

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