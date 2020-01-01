  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ملادينوف: هدم المنازل في القدس يزيد من خطورة وضع المدنيين

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ملادينوف: هدم المنازل في القدس يزيد من خطورة وضع المدنيين



القدس المحتلة /سما/

قال المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إن هدم المنازل في القدس الشرقية يزيد من خطورة وضع المدنيين خاصة مع اقتراب فصل الشتاء واستمرار جائحة كوفيد-19.

وأطلع ملادينوف في مستهل إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على "تطور مقلق" حدث في الثالث من تشرين الثاني حيث نفذت السلطات الإسرائيلية أكبر عملية هدم في الضفة الغربية المحتلة خلال العقد المنصرم، وأدى ذلك إلى هدم أكثر من 70 مبنى، بما في ذلك منازل، في قرية بدوية بالمنطقة (ج) بالضفة الغربية، ما أسفر عن تشريد 73 شخصا منهم 41 طفلا.

وأبدى حزنه لوفاة الأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مقدما تعازيه الحارة لأسرته وللحكومة والشعب الفلسطيني.

وقال إن عريقات كرس حياته للسعي السلمي لتحقيق العدل والكرامة والحقوق المشروعة للفلسطينيين.

#ملادينوف #هدم منازل #منازل الفلسطينيين #اسرائيل #استيطان

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

شاهد .. مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 الرابعة عشرة

"سما الاخبارية" تنفرد بنشر الوثيقة الرسمية التي تلقتها السلطة من "إسرائيل" والتي أعقبها عودة التنسيق

الميادين: انتكاسة في حوارات القاهرة بين حماس وفتح بعد قرار السلطة اعادة العلاقات مع اسرائيل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

الأخبار الرئيسية

فلسطين

السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

قيادي بحماس: عودة التنسيق الامني طعنة في ظهر المصالحة.. ولن نسمح للسلطة بالتهرب من استحقاقاتها

بايدن

أكاديمي إسرائيلي يحذر: بايدن خطر يهدد مصالح إسرائيل في الملفين الإيراني والفلسطيني

الاعلامي الحكومي بغزة: لم يُتخذ أي قرار بالإغلاق الشامل ولا صحة لما يتم تداوله بذلك