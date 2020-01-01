  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

عملية إسرائيلية خاصة في منطقة تيغراي وسط احتدام القتال بين قوات المنطقة وجيش إثيوبيا

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
عملية إسرائيلية خاصة في منطقة تيغراي وسط احتدام القتال بين قوات المنطقة وجيش إثيوبيا



القدس المحتلة /سما/

ذكر مسؤولون بوزارة الخارجية الإسرائيلية أن تل أبيب قادت في الأيام الأخيرة عملية خاصة لإجلاء 9 مواطنين إسرائيليين من منطقة تيغراي التي تشهد قتالا بين القوات المحلية والجيش الإثيوبي.

وأوضحت "القناة الـ12" الإسرائيلية، في تقرير نشرته مساء أمس الثلاثاء استنادا إلى مصادر مطلعة في الوزارة، أن 9 إسرائيليين كانوا يعملون في تيغراي وجدوا أنفسهم في فخ مع بدء التصعيد العسكري الأخير في المنطقة التي تشهد اشتباكات عنيفة وغارات حوية واسعة مع انقطاع الاتصالات والكهرباء.

وذكرت القناة أن 4 منهم، وهم متطوعون من مؤسسة خيرية، نشطوا في عاصمة تيغراي مدينة ميكيلي، بينما عمل 5 آخرون، وهم موظفون في شركة زراعية، في مخيم قرب مدينة شيرا.

ومنذ بدء الأعمال القتالية توجهت عائلات المواطنين الإسرائيليين مرارا إلى السلطات الإسرائيلية بمطالبة اتخاذ خطوات عاجلة لإنقاذ أقربائهم، لتقود وزارة الخارجية عملية خاصة صعبة في تيغراي، بالتعاون مع الجيش الإثيوبي، حيث تم في البداية إنقاذ الإسرائيليين العالقين في ميكيلي ومن ثم المواطنين الـ5 المتواجدين في المخيم.

#اسرائيل #اثيوبيا #تيغراي #الجيش الإثيوبي #عملية خاصة #الجيش الإسرائيلي

الأكثر قراءة اليوم

الاعلام الاسرائيلي يكشف عن هوية الدولة التي توسطت بين السلطة واسرائيل لعودة التنسيق

مسلسل الهيبة الرد الجزء الرابع الحلقة 14 كاملة (شاهد) لقاء الطباخ وجبل

ملحم : صرف راتب كامل للموظفين بداية الشهر المقبل

الجبهة الشعبية تعلن: تخفيض أسعار "جوال وأوريدو وبالتل" خلال الأيام القادمة

اعلام اسرائيلي يزعم: السلطة الفلسطينية مستعدة لتعديل قانون رواتب الأسرى والشهداء

مرفق رابط التسجيل.. الإعلان عن وظائف حكومية شاغرة في قطاع غزة

مشروع خطير ضد حزب الله سيفقد واشنطن وسيطا مهما في المنطقة

الأخبار الرئيسية

غانتس: استئناف التنسيق مع السلطة مصلحة مشتركة.. ويوجه رسالة للقيادة الفلسطينية

فلسطين

السلطة الفلسطينية تعيد سفيريها إلى الإمارات والبحرين

"تغير نوعي خطير".. دحلان: قرار العودة للتنسيق الأمني أفقدنا ورقة تفاوضية ثمينة مع إدارة بايدن

قيادي بحماس: عودة التنسيق الامني طعنة في ظهر المصالحة.. ولن نسمح للسلطة بالتهرب من استحقاقاتها

بايدن

أكاديمي إسرائيلي يحذر: بايدن خطر يهدد مصالح إسرائيل في الملفين الإيراني والفلسطيني