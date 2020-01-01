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خلال استقبال وزير خارجية البحرين.. نكتة من نتنياهو بشأن "سفارات شاغرة"

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 08:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
خلال استقبال وزير خارجية البحرين.. نكتة من نتنياهو بشأن "سفارات شاغرة"



القدس المحتلة /سما/

في ختام مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني والأمريكي مايك بومبيو، أدلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتصريح هزلي حول "سفارات شاغرة" في بلده.

وذكر نتنياهو في ختام المؤتمر الذي عقد اليوم الأربعاء، مخاطبا وزير الخارجية البحريني: "أما بخصوص قضية السفارات، نحن مستعدون للمساعدة، حسب علمي هناك سفارة واحدة او اثنتان شاغرتان متوفرتان لدينا".

وجاء ذلك في معرض التعليق على تأكيد الزياني تطلع البحرين وإسرائيل إلى تبادل فتح السفارات.

وبذلت إسرائيل في السنوات الأخيرة جهودا حثيثة في محاولة لإقناع أكبر عدد ممكن من دول العالم بحذو حذو الولايات المتحدة في نقل سفاراتها من تل أبيب إلى القدس، بخطوة تتناقض مع القانون الدولي.

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