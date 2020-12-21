الاحتلال يصدر أحكامًا بالسجن والاعتقال الإداري بحق عدد من الأسرى

رام الله /سما/

أصدرت محاكم الاحتلال العسكرية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحكام والقرارات الإدارية بحق أسرى فلسطينيين من محافظات مختلفة.

وصدر حكمًا بحق الأسير محمد علاقمة (تركمان) من مخيم جنين، بالسجن الفعلي 40 شهرًا، وفرض غرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيقل، في حين حكم الأسير خالد نعيم القني من كفر قليل في نابلس بالسجن الفعلي 6 أشهر، والأسير محمد سامي شاهين من مخيم الدهيشة في بيت لحم بالسجن 5 أعوام و4 أشهر إضافية، وغرامية مالية بقيمة 15 ألف شيكل بعد أن اعتقل في الثالث عشر من شهر نوفمبر/ تشرين ثاني من عام 2016.

كما حكم على الأسير أحمد نواهضة بالسجن لمدة شهرين وغرامة بقيمة 5000 شيقل، بينما تم تحويل الأسير عدي العواودة من بلدة دورا بمحافظة الخليل، للاعتقال الاداري لمدة 4 أشهر.

من جهتها أفادت هيئة شؤون الأسـ.رى والمحررين في محافظة جنين، أن محكمة سالم، مددت اعتقال عدد من أسرى المحافظة بحجة استكمال التحقيق وهم: محمد السعدي ، أشرف طحاينة، فادي زكارنة، محمد جعايصة، محمد حويل، محمد ستيتي، أحمد نشرتي، وعلاء بيطاوي.

وأجلت المحكمة ذاتها محاكمة كل من: أحمد نزال لتاريخ 21/12/2020، وعبادة الغول لتاريخ 30/12/2020، وأحمد سلاطنة حتى 30/12/2020.

وأفرج الاحتلال عن الشاب مهند فهمي عامر من سكان مدينة قلقيلية بعد اعتقاله قبل عدة أيام.