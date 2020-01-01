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"زراعة جنين" تنظم يوم حقل حول القطف الآلي للزيتون في عرابة

الأربعاء 18 نوفمبر 2020 07:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"زراعة جنين" تنظم يوم حقل حول القطف الآلي للزيتون في عرابة



جنين /سما/

 نظمت مديرية زراعة محافظة جنين يوم حقل حول القطف الآلي للزيتون في بلدة عرابة، بحضور مجموعة من المزارعين في عرابة، إضافةً إلى مجموعة من المزارعين من المدرسة الحقلية في كفر راعي.

وأشار المهندس سامر فرح، رئيس قسم الزيتون في المديرية، إلى أن هذا النشاط يأتي ضمن برامج المدرسة الحقلية للزيتون في عرابة، التي تم تأسيسها هذا العام ضمن المشروع الجزائري، ويهدف النشاط لتشجيع مزارعي الزيتون لاستخدام القطافات من أجل تقليل التكاليف في القطف من جهة، والاطلاع على أنواع مختلفة لتسهيل عملية اختيارهم الآلة الأكثر ملاءمةً من حيث الكفاءة والفاعلية، وبالتالي استغلال أموالهم المستثمرة في الآلات التي يرونها أكثر جدوى.

#زراعة جنين #قصف ثمار الزيتون

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