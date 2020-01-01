محافظ بيت لحم يشدد على متابعة الإجراءات الوقائية ضد كورونا بالمدارس

بيت لحم /سما/

شدد محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، اليوم الأربعاء، على ضرورة تشديد إجراءات الوقاية والسلامة العامة في المدارس الحكومية والخاصة، وزيادة الرقابة والمتابعة، لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد تزايد عدد الاصابات في الأيام الأخيرة.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ حميد مع مديرة تربية بيت لحم الاستاة نسرين عمرو ونائبها بسام جبر، حيث تناول البحث آخر تطورات العملية التربوية في ظل إجراءات كورونا والإجراءات الواجب اتخاذها لمنع انتشار الفيروس.

وأكد المحافظ حميد على أهمية متابعة التربية والتعليم للإجراءات الوقائية في مختلف تفاصيل العملية التعليمية سواء من حيث وصول الطلبة للمدارس ودخولهم إليها وفترات الاستراحة والعودة إلى البيوت، بالإضافة لمتابعة أوضاع الأطفال والطلبة في الحافلات التي يتوجب مراقبة عدد الطلبة فيها ومدى التزام السائقين بهذه الإجراءات.

وشدد المحافظ على أهمية اتخاذ إجراءات لإغلاق المدارس التي يثبت وقوع إصابات كورونا فيها لأيام معدودة بدل الإجراء الحالي المعتمد والمتمثل بإغلاق الصفوف، مشيراً إلى أن إمكانية إصابة الطلبة، خصوصاً في المراحل الأولى تزداد في ظل انتشار الانفلونزا الموسمية، حيث تبين في إصابات عدة أن المصدر هو الطلبة الذين يصابون ولا تظهر عليهم الأعراض.

وأشار المحافظ حميد إلى أن الوضع في بيت لحم خطير، حيث أن عدد الإصابات النشطة تجاوز الألف إصابة، وأن إصابة 99 مواطناً بفيروس كورونا في يوم واحد يجب أن يدفعنا إلى الاهتمام والمتابعة اليقظة خلال الفترة المقبلة حيث سيتم التعامل مع أي إصابات بالمدارس كما باقي المؤسسات، والمتمثل بالإغلاق لفترة من الوقت لحين التوصل لموقف وقرار وطني بشأن المدارس بشكل عام في فلسطين بناء على المعطيات مشدداً إلى أن إمكانية العودة إلى إغلاق المدارس ليس مستبعداً.

بدورها، أكدت الأستاذة نسرين عمرو مديرة تربية وتعليم محافظة بيت لحم، على أن المديرية تقوم باتباع كافة الإجراءات التي تم إقرارها، بالتعاون مع مختلف الجهات وعلى رأسها المحافظة، مثمنة متابعة واهتمام المحافظ حميد للمدارس خصوصاً مع بدء فصل الشتاء، حيث يعكس هذا الاهتمام مدى الحرص على استمرار العملية التعليمية من جهة والحفاظ على صحة أبنائنا الطلبة من الجهة الأخرى.

وأشارت عمرو إلى أن مديرية التربية والتعليم تقوم بجولات ومتابعة متواصلة وحثيثة لواقع المدارس، مؤكدةً على أهمية الالتزام بالاجراءات التي أقرتها التربية والتعليم والصحة ضمن البروتوكول الصحي.

وشددت عمرو على أن التربية جاهزة لأي طارئ، موضحة أن المعلمين مشبوكين ببرامج وأجهزة، مثل؛ برنامج الفريق حيث لكل معلم جهاز حاسوب أو جهاز لوحي، وحال إعلان إغلاق المدارس يجري متابعة التعليم، مشيرةً إلى أن نسب الحضور الطلبة عالية جداً للتعليم عبر الانترنت، هذا إلى جانب متابعة العملية التعليمية من خلال برنامج "E School" الذي يعطي التربية القدرة على التعرف على عدد الحضور من الطلبة وغيرها من برامج.

كما أكدت عمرو على أن التربية والتعليم تقوم بمتابعة أوضاع المدارس الخاصة ومدى الالتزام بالإجراءات الوقائية فيها لمنع انتشار فيروس كورونا، مشددةً على أهمية الالتزام بهذه الإجراءات.

وفي نهاية اللقاء، اتفق المحافظ حميد ومديرة التربية على متابعة الواقع في المدارس كافة بمحافظة بيت لحم من أجل اتخاذ الإجراء المناسب والمنسق حال وجود أي طارئ.